Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
265 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

paylaşım
yorumlar
Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"
Ekleyen:
, Editör
6 Mar 2020 16:53

Christian Horner'a göre Mercedes'in DAS sistemini geliştirmesi ve bunu kullanacak olması, F1 yönetiminin kural açıklarını kapatmakta hızlı davranması gerektiği anlamına geliyor.

Gelecek sene F1'in yönetim kısmında yapılacak olan değişiklikler sayesinde, takımların rekabete zarar verecek olan yeniliklerine karşılık olarak F1 yönetimi duruma anında müdahale edebilecek. RaceFans'e konuşan Horner'a göre Mercedes'in Çift Eksenli Direksiyon sistemi, kurallarda değişikliğe ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi.

"Sanırım sistemde değişikliğe ihtiyacımız var. Bana göre problem şu: DAS'ı göz önüne alırsak, bu yenilik çok zekice bir araya getirilmiş bir sistem. Bu sistemi destekleyenler de var, buna karşı olanlar da. Bu sistemin getirdiği sonuç ise takımların bu tür bir teknolojiyi araştırmak için daha çok para harcayacak olmaları olacak."

Bazı takımlar çoktan kendi DAS sistemlerini oluşturmayı reddettiler, bunun sebebi ise sistemin karmaşıklığı ve sistemin getireceği masraf. 

Horner'a göre 2021 kural değişiklikleri, takımların araçlarını geliştirmelerine engel olmayacak.

"Bence takımlar bu işin sorumluluğunun farkında olduğu sürece bir problem çıkmayacak. 

"Kurallar ile ilgili problem çektiğimiz kısım, kuralların çok karmaşık olması ve yazıldığı şekilde şeffaf olmamaları. Ve tabii ki de bu tamamen kuralların yorumlanması ile alakalı, ki çoğu zaman bu çok zor bir durum." 

Ancak Horner, her ne kadar potansiyel menfaati azalmış olsa da, yeni kuralların DAS gibi yeniliklerin önünü kapayacağına inanmıyor.

"Yeniliklerin kurallara uygun olup olmaması, tamamen getirdiği performans artışına bağlı. Eğer bir kazanç varsa, bu gelişimi 12 aylık süreçte de yapabilirsiniz, veya ne kadar kısa sürede yapmanız gerekiyorsa. F-kanal sistemi, çift katmanlı difüzör, daha önce kullanılmış olan süspansiyon sistemleri gibi sistemler de bu kazançlara dahil.

"Bana göre yenilik, Formula 1'in önemli bir parçası. Burada an itibariyle DAS sistemi hakkında konuşuyoruz, çok zekice bir çözüm, birkaç zeki mühendis bir araya gelip bu fikri bulmuş. Bu yüzden yenilik, Formula 1'in çok ama çok önemli bir parçası. 

Alakalı video

Sonraki haber
AlphaTauri, 2021’de hangi vites kutusunu kullanacağına Eylül’de karar verecek

Önceki haber

AlphaTauri, 2021’de hangi vites kutusunu kullanacağına Eylül’de karar verecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
6 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

2
Formula 1

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"

3
Formula 1

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

36dk
4
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in kalması iyi olur, fakat giderse de problem değil"

5
Formula 1

"Ferrari-FIA'ya açılan davanın başarılı olma şansı çok az"

Son Videolar

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1
1s

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış 01:10
Formula 1

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur 01:31
Formula 1

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış 00:45
Formula 1

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış

Haas, 2020 sonunda F1'den ayrılabilir! 07:07
Formula 1

Haas, 2020 sonunda F1'den ayrılabilir!

Son Haberler

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"
F1

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

AlphaTauri, 2021’de hangi vites kutusunu kullanacağına Eylül’de karar verecek
F1

AlphaTauri, 2021’de hangi vites kutusunu kullanacağına Eylül’de karar verecek

F1 yönetimi, koronavirüs tehdidi karşısında "gereksiz riskler" almayacak
F1

F1 yönetimi, koronavirüs tehdidi karşısında "gereksiz riskler" almayacak

Racing Point: "Pembe Mercedes olmak şu ana kadar mümkün değildi"
F1

Racing Point: "Pembe Mercedes olmak şu ana kadar mümkün değildi"

Verstappen: "Ferrari-FIA anlaşması hakkında konuşmayacağım"
F1

Verstappen: "Ferrari-FIA anlaşması hakkında konuşmayacağım"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar - 15 Mar
Biletler
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.