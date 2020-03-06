Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

Gelecek sene F1'in yönetim kısmında yapılacak olan değişiklikler sayesinde, takımların rekabete zarar verecek olan yeniliklerine karşılık olarak F1 yönetimi duruma anında müdahale edebilecek. RaceFans'e konuşan Horner'a göre Mercedes'in Çift Eksenli Direksiyon sistemi, kurallarda değişikliğe ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi.

"Sanırım sistemde değişikliğe ihtiyacımız var. Bana göre problem şu: DAS'ı göz önüne alırsak, bu yenilik çok zekice bir araya getirilmiş bir sistem. Bu sistemi destekleyenler de var, buna karşı olanlar da. Bu sistemin getirdiği sonuç ise takımların bu tür bir teknolojiyi araştırmak için daha çok para harcayacak olmaları olacak."

Bazı takımlar çoktan kendi DAS sistemlerini oluşturmayı reddettiler, bunun sebebi ise sistemin karmaşıklığı ve sistemin getireceği masraf.

Horner'a göre 2021 kural değişiklikleri, takımların araçlarını geliştirmelerine engel olmayacak.

"Bence takımlar bu işin sorumluluğunun farkında olduğu sürece bir problem çıkmayacak.

"Kurallar ile ilgili problem çektiğimiz kısım, kuralların çok karmaşık olması ve yazıldığı şekilde şeffaf olmamaları. Ve tabii ki de bu tamamen kuralların yorumlanması ile alakalı, ki çoğu zaman bu çok zor bir durum."

Ancak Horner, her ne kadar potansiyel menfaati azalmış olsa da, yeni kuralların DAS gibi yeniliklerin önünü kapayacağına inanmıyor.

"Yeniliklerin kurallara uygun olup olmaması, tamamen getirdiği performans artışına bağlı. Eğer bir kazanç varsa, bu gelişimi 12 aylık süreçte de yapabilirsiniz, veya ne kadar kısa sürede yapmanız gerekiyorsa. F-kanal sistemi, çift katmanlı difüzör, daha önce kullanılmış olan süspansiyon sistemleri gibi sistemler de bu kazançlara dahil.

"Bana göre yenilik, Formula 1'in önemli bir parçası. Burada an itibariyle DAS sistemi hakkında konuşuyoruz, çok zekice bir çözüm, birkaç zeki mühendis bir araya gelip bu fikri bulmuş. Bu yüzden yenilik, Formula 1'in çok ama çok önemli bir parçası.

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