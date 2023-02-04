Horner: "Daniel'in dönüşüyle birlikte gridin en güçlü kadrosuna sahibiz"

McLaren'dan ayrılmasının ardından 2023 sezonunu kenarda geçirmeye karar veren Ricciardo, bu süre zarfında Red Bull yedek pilotu olacak ve rekabetçi bir koltukla spora dönmenin yollarını arayacak.

RB19'un lansmanında Ricciardo'nun varlığından memnun olduğunu söyleyen Red Bull takım patronu Christian Horner, böylece Red Bull'un gridin en güçlü kadrosunu oluşturduğunu söylüyor.

Horner, "[Daniel] yolculuğuna diğer takımlar aracılığıyla devam etti, ancak onu geri getirmek üç kaliteli sürücüye sahip olmak, gerçekten de griddeki en güçlü kadroya sahip olduğumuzu hissettiriyor.

"Daniel perde arkasında da önemli bir rol oynayacak, nitekim ticari olarak ABD'de daha fazla yer edinmeye çalışıyoruz."

"Bunun yanı sıra lastik testlerinde de araçta olacak ve sahip olduğu deneyimle iki yarış pilotunu destekleyecek. Bu yüzden takım içinde böyle bir isme sahip olmak bizim için harika."

Red Bull'un zor geçen birkaç sezonun ardından dinlenmesini sağlayacak cazip bir teklif olduğunu söyleyen Ricciardo ise, "Yarış hafta sonlarında takımla iletişim halinde olacak, toplantılara erişebilecek ve tüm mühendislerle yakın ilişki kurabileceğim."

"Daha çok aracın nasıl tepkiler vereceğini anlamaya çalışıyorum, çünkü her yarışı kazansa dahi hiçbir araç mükemmel değildir." dedi.