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Formula 1 Haberler

Horner: "Daniel'in dönüşüyle birlikte gridin en güçlü kadrosuna sahibiz"

Red Bull takım patronu Christian Horner, eski pilotları Daniel Ricciardo'nun dönüşüyle birlikte Red Bull'un daha da güçlendiğini söylüyor.

Altay Gök
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Horner: "Daniel'in dönüşüyle birlikte gridin en güçlü kadrosuna sahibiz"
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