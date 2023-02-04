Horner: "Daniel'in dönüşüyle birlikte gridin en güçlü kadrosuna sahibiz"
Red Bull takım patronu Christian Horner, eski pilotları Daniel Ricciardo'nun dönüşüyle birlikte Red Bull'un daha da güçlendiğini söylüyor.
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Ford, motor kuralları değişmese geri dönmeyecekmiş
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