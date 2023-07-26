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Horner: "Daha fazla hızlanmak için her taşın altına bakıyoruz"

Christian Horner; Toto Wolff'un Red Bull RB19'un rakiplerini 'F2 araçları' gibi gösterdiği yönündeki yorumlarına yanıt verdi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen'in Macaristan Grand Prix'sini 34 saniyelik bir farkla kazanmasının ardından Mercedes takım patronu Toto Wolff, Verstappen'in gridin geri kalanını 'F2 aracına sahipmiş gibi' gösterdiğini ifade etmişti.

Wolff, Red Bull hakkında, "Gridin geri kalanı F2 aracına sahipmiş gibi gösteriyorlar, kurallar dahilinde en iyi işi yaptılar." demişti.

Takımının rekor kırarak üst üste 12. yarışını kazanmasının ardından, Wolff'un yorumları hakkında ne düşündüğü sorulan Christian Horner, takımın felsefesinin 'zaman kazanılabilecek her alana odaklanmak' olduğunu söyledi.

Horner, "Sanırım şu anda takımın çalışma şekli bu, her şey ayrıntılarla ilgili." 

"Bence şu anda her taşın altına bakıyoruz. Stratejimiz güçlüydü, Checo [Perez] için yapılan pit stop 1.9 saniyeydi ve Max için de yine çok hızlı stoplar yapıldı."

"Takımın tamamının bu kadar yüksek bir seviyede çalıştığını görüyorsunuz. Formula 1'de sihirli bir değnek yok ve bence bu tür sonuçları elde etmek için her zaman bir araya gelmesi gereken faktörler var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'un zayıf yönlerinin neler olduğu sorulunca, Horner şu yanıtı verdi: "Her zaman ince marjlar vardır, sanırım bu yıl bazı değişken başlangıçlar yaptık."

"Neyse ki [Macaristan'da] gridin kirli tarafından iyi bir start aldık."

"Max bu konuya çok odaklandı. Mühendislerle, RBPT ve Honda'daki ekiple birlikte çalıştı ve harika bir start aldı."

Verstappen'in Cumartesi günü tek bir turda RB19'unun yol tutuşundan memnun kalmaması nedeniyle pole pozisyonunu Hamilton'a kıl payı kaptırmasıyla Horner, takımın odak noktasının büyük ölçüde yarış performansı olduğunu söyledi.

Horner, "Bu yıl, sıralamadan ziyade yarış temposuna daha çok önem veriyoruz."

"Bunu gördünüz... Silverstone'da McLaren ile pole için çok ama çok yakındık. Monako'da yine aynı mücadeleyi verdik ama Max'in olağanüstü turu bize o gün pole pozisyonunu kazandırdı."

"Ancak puanlar Pazar günü veriliyor ve bu yüzden yarış temposuna odaklanmış durumdayız."

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