Horner: "Daha fazla hızlanmak için her taşın altına bakıyoruz"

Max Verstappen'in Macaristan Grand Prix'sini 34 saniyelik bir farkla kazanmasının ardından Mercedes takım patronu Toto Wolff, Verstappen'in gridin geri kalanını 'F2 aracına sahipmiş gibi' gösterdiğini ifade etmişti.

Wolff, Red Bull hakkında, "Gridin geri kalanı F2 aracına sahipmiş gibi gösteriyorlar, kurallar dahilinde en iyi işi yaptılar." demişti.

Takımının rekor kırarak üst üste 12. yarışını kazanmasının ardından, Wolff'un yorumları hakkında ne düşündüğü sorulan Christian Horner, takımın felsefesinin 'zaman kazanılabilecek her alana odaklanmak' olduğunu söyledi.

Horner, "Sanırım şu anda takımın çalışma şekli bu, her şey ayrıntılarla ilgili."

"Bence şu anda her taşın altına bakıyoruz. Stratejimiz güçlüydü, Checo [Perez] için yapılan pit stop 1.9 saniyeydi ve Max için de yine çok hızlı stoplar yapıldı."

"Takımın tamamının bu kadar yüksek bir seviyede çalıştığını görüyorsunuz. Formula 1'de sihirli bir değnek yok ve bence bu tür sonuçları elde etmek için her zaman bir araya gelmesi gereken faktörler var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images