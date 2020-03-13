2020 F1 sezonu, Azerbaycan'a kadar başlamayabilir!

F1 ve FIA, Cuma sabahı McLaren takım çalışanlarının birinde Coronavirüs tespit edilmesi ve İngiliz ekibin yarıştan çekilmesinin ardından Melbourne yarışının iptal ediliğini açıkladı.

Takımlar, gece uzun bir görüşme yaptı ve üç takım yarışın yapılmasını isterken, diğer takımlar yarışın yapılmasına karşı çıktı. Yarışın yapılmasını isteyenlerden biri de Red Bull'du.

Gelecek hafta sonu kapalı kapıların ardında yapılması planlanan 2020 Bahreyn Grand Prix'si hakkında henüz resmi bir karar alınmamış olsa da Horner, ertelemelerin “oldukça kaçınılmaz” olduğunu söyledi.

Horner, “Bunun henüz doğrulanmadığını biliyorum, ancak takımların Bahreyn'e gitmelerinin zor olduğuna inanıyorum." dedi.

Motorsport.com, diğer takımların gelecek hafta Bahreyn'de yarışmayacaklarını şimdiden netleştirdiklerini öğrendi. COVID-19 salgını, küresel spor ve seyahat rotalarını etkilemeye devam ettiği için, sezonun ilk yarışlarıyla ilgili büyük bir belirsizlik var.

Vietnam Grand Prix'si 3-5 Nisan'da yapılacak ve ilk Avrupa yarışı da 1-3 Mayıs'ta Hollanda'da yapılacak.

Horner, yeni sezonun başlangıcında daha fazla gecikme olacağını düşündüğünü, ancak yarış organizatörlerinden konuyla ilgili onay beklediğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "Bence kaçınılmaz olarak, erteleme hakkında bir tartışma olacak. Organizatörlerin ne söylediğini görmek için beklememiz gerekiyor. Buna her açıdan baktıklarına eminim.

"Şu anda durum hakkında bizden daha çok bilgilendirilmiş haldeler. Sezonun başlarındaki Avrupa yarışları ve Vietnam gibi yarışlarla beraber, kaçınılmaz şekilde bir gecikme olacak." dedi.

Motorsport.com, gece yapılan toplantıda Ross Brawn'ın F1 takımları ile sezonun ne zaman başlayacağına dair bir görüşme yaptığını öğrendi.

Buna göre takımlar, fikir birliğiyle sezonun Bakü'de başlamasının en mantıklı hamle olacağını düşündüler.

Bu, Bahreyn ve Vietnam'a ek olarak, Hollanda, İspanya ve Monako yarışlarının da erteleneceği anlamına geliyor.

Seçeneklerden birisi yaz arasının iptal edilmesi olacak ve o 1 aylık kısma birkaç yarış eklenebilecek.