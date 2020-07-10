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Formula 1 / Son dakika

Horner da Vettel'in Red Bull'a dönüşünü kesin bir dille reddetti

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Horner da Vettel'in Red Bull'a dönüşünü kesin bir dille reddetti
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
10 Tem 2020 11:41

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, eski pilotları Sebastian Vettel'in 2021'de kendileri adına yarışma ihtimalini kesin bir şekilde reddetti.

Sene sonunda Ferrari ile yollarını ayıracak olan Vettel'in adı son günlerde Red Bull'a dönüşle anılıyordu. Bu kapsamda Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz Vettel'in takıma döndürülmesi yönünde direktif dahi verdiği iddia edildi.

Vettel, Ferrari'nin kararını öğrenmesinin ardından Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'yu aradığını ancak bunun anlaşmak için değil tavsiye almak için olduğunu söylemişti.

Vettel'in Red Bull'a dönebileceği yönündeki iddiaların ardından Red Bull kampından art arda tam tersi açıklamalar geldi.

Sky F1'e konuşan Horner, "Açıkçası bu konu gündeme geldi. Biz mevcut pilotlarımıza adanmış durumdayız."

"Max ve Alex ile harika bir ikiliye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu kadronun gelecek için büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Ne yazık ki şu anda onun için bir yerimiz bulunmuyor." dedi.

Bunun kesin bir "hayır" mı olduğunun sorulması üzerine Horner, "Korkarım kesin bir hayır. Sebastian'ın bunun farkında olduğunu düşünüyorum. 4 kez şampiyon olmuş bir pilotun senenin bu döneminde gelecek sene için bir koltuğa sahip olmaması sıra dışı bir durum."

"Birkaç seçeneği olduğunu tahmin ediyorum. Racing Point olabilir ya da bir sene ara verip bir sonraki sene için seçeneklerini yeniden değerlendirebilir." dedi.

Horner, gelecek sene Aston Martin olacak Racing Point'in Sergio Perez'le uzun vadeli anlaşmaya sahip olmasına ve Lance Stroll'ün takımın sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu olmasına rağmen bir seçenek olabileceğini düşünüyor.

Horner, "Lance'in kovulacağını düşünmüyorum! Tabii ki pilotların takımlarla anlaşmaları var ve o anlaşmalarda neler yazılı olduğunu asla bilmiyorsunuz.  Anlaşmanın tüm detaylarını ilgili kurul biliyor."

"Bazı seçeneklerin ya da kırılma noktalarının olabileceğinden eminim. Ancak bu gerçekten bizi alakadar etmiyor." dedi.

 

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Editör Adam Cooper

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