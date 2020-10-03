Horner, da Costa'nın F1'de neler yapabileceğini görmek istemiş

Da Costa, motor sporlarının alt düzeylerinden Red Bull’un genç sürücü akademisinin bir üyesi olarak hızla yükseldi ve 2010-2013 yılları arasında Force India ve Red Bull takımlarıyla F1 test sürüşlerine çıktı.

Portekizli pilot 2013 Formula Renault 3.5 şampiyonasını 3.'lükle bitirdi ve sonraki sene Toro Rosso koltuğunda F1’e yükseltileceği bilgisi verilmişti, fakat koltuk GP3 şampiyonu Daniil Kvyat’a gitti.

Red Bull’un alt mertebelerinden geçmiş birçok pilot ileriki kariyerlerinde farklı disiplinlerde başarı yakaladı, 2 kez Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne ve 3 kez Le Mans 24 Saat galibi Sebastien Buemi onlardan ikisi.

Red Bull’un F1 takımına katmadığı için pişman olduğu herhangi bir pilot olup olmadığı sorulduğunda Horner, da Costa’nın F1’de neler başarabileceğini görmenin ilginç olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Horner, “Bence harika olan şey, Red Bull’un etraftaki o kadar kişiye bu şansı tanımış olması."

“Jean-Eric Vergne, da Costa, Sebastien Buemi -Le Mans’ta kazanmasını görmek harikaydı; ve evet, halen Red Bull tarafından destekleniyor- olması fark etmez. Kariyerlerinin başlarında Red Bull’un desteği ve himayesi olmasaydı o imkana sahip olamazlardı.”

“Fakat gerçek manada bir pişmanlık olduğunu düşünmüyorum. Kaymak hep üste çıkıyor (En iyiler her zaman yükselmenin yolunu buluyor).”

“Bence da Costa’nın bir Formula 1 aracında neler yapabileceğini görmek ilginç olabilirdi, ama o fırsat hiçbir zaman tam anlamıyla ortaya çıkmadı." dedi.

Toro Rosso koltuğunu kaçırdıktan sonra da Costa 2014 sezonu için BMW’yle DTM’e geçti, sonrasında Formula E'nin ilk sezonunda Amlin Aguri adına yarıştı.

Da Costa, Red Bull’la yollarını 2015’te takımın F1 yedek pilotluğunu yaptıktan sonra ayırdı ve sonrasında ilk olarak sonradan BMW fabrika takımına evrilecek olan Andretti’nin Formula E takımına katıldı. Aynı zamanda BMW için GTE-Pro pilot dizilişlerinin bir parçası olarak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda da boy gösterdi.

2019-2020 Formula E sezonu için Techeetah takımına transfer olan da Costa şampiyonluğu kazandı ve böylelikle ilk büyük organizasyon şampiyonluğunu da kazanmış oldu.

Da Costa aynı zamanda geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Le Mans’da LMP2 sınıfında Jota Sport takım arkadaşları Anthony Davidson ve Roberto Gonzalez ile ikinci oldu.

Çeviri: Mehmet Kağan Bilgili

Antonio Felix da Costa, Red Bull RB9 Renault Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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