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Formula 1 Son dakika

Horner: "Cowell'ın Red Bull'a gelişi mümkün görünmüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in eski motor şefi Andy Cowell'ın farklı şeylere odaklanmasından ötürü kısa vadede takıma gelişinin mümkün görünmediğini söyledi.

Horner: "Cowell'ın Red Bull'a gelişi mümkün görünmüyor"

Red Bull geçen hafta Mercedes'in uzun zamandır güç ünitesi departmanında çalışan Ben Hodgkinson ile anlaştığını ve artık Red Bull Powertrains bölümünün başında yer alacağını açıklamıştı.

Horner, Sky Sports'a verdiği demeçte Mercedes'in elde ettiği başarılar göz önüne alındığında Hodgkinson'ın bariz bir aday olarak ön plana çıktığını ve tekliflerini kabul ettiği için mutlu olduğunu belirtti.

Horner, "Mercedes'e bakarsanız sadece hibrit motorların kullanıldığı son yedi yılda değil, aynı zamanda V8 motorların kullanıldığı önceki yıllarda da harika işler yaptılar."

"Elbette durum tespiti yapıp, bu tür yeteneklere bakıyoruz ve burada, yani İngiltere'de pek çok yetenek var. Açıkçası bu süreçte Ben'n adı kesinlikle ön plana çıktı."

"Bizim için oldukça bariz bir adaydı ve Red Bull'un Formula 1 tarihindeki bu heyecan verici beni bölüme katılmayı kabul etmesinden çok memnun oldum." dedi.

Red Bull'un yakın zamanda başka önemli mühendisleri daha takıma getirmesi bekleniyor ve bunlardan biri 2021'in Ocak ayında Mercedes'ten ayrılan motor şefi Andy Cowell olabilir.

Red Bull bu konuda temalarda bulunsa da, Horner anlaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Horner, "Andy inanılmaz yetenekli bir mühendis ve bence Formula 1'de elde ettikleri zaten kendi kendini anlatıyor."

"Fakat Andy, diğer faaliyetlere ve diğer girişimlere odaklanmak istiyor. Bu noktadaki önceliği bu."

"Bazı büyük yetenekleri buraya çekmeye devam ediyoruz ve zaman içinde bazı duyurular yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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