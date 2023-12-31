Horner, Coultard'ı RB19 bindirebilmek için mühendisleri zor ikna etmiş
Red Bull'un eski pilotu David Coulthard, takım patronu Christian Horner'ın onayıyla Silverstone'da çifte şampiyonluk kazanan RB19'u deneme şansı buldu.
RB19, 2023'teki 22 grand prix'nin 21'ini kazanarak tartışmasız şimdiye kadar yaratılmış en dominant F1 aracı olduğunu kanıtladı.
21 yarışın 19'u Max Verstappen tarafından kazanılırken, üst üste üçüncü Pilotlar Şampiyonluğuna ve toplamda altıncı Markalar Şampiyonluğuna ulaşıldı.
Coulthard, Red Bull yolculuğunun en başında, 2005'te ilk araçları olan RB1'i kullandı ve 2008 sezonunun sonunda emekli olana kadar takımda kaldı.
Coulthard 2023'te direksiyon başına geri döndü. 13 kez grand prix kazanan pilot, Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Silverstone'da RB19'u kullanma şansını elde etti.
Coulthard, "RB19 tartışmasız bugüne kadar yarışmış en başarılı grand prix aracı."
"Yılın başından beri Christian Horner'ın peşindeyim, bu canavarın yarış pistinde nasıl hissettirdiğini deneyimleme fırsatı için ona yalvarıyorum." dedi.
Coulthard Silverstone'daki Red Bull garajına gelip '2023 Geriatrik Sürücü Kontrol Mühendisliği Prosedürleri' belgesini teslim ettikten sonra, Coulthard'ı Red Bull tulumu içinde gördüğünde bunun gerçekten yaşandığına şaka yollu da olsa inanamayan Horner'la karşılaştı.
dc
Horner(Gülümseyerek), "Aman Tanrım, geçen gün şaka yaptığını sanmıştım!. Ciddi olduğunu fark etmemiştim!" dedi.
Sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine AlphaTauri ile beş grand prix'ye katılan Red Bull yedek pilotu Liam Lawson'dan bazı tavsiyeler alan Coulthard, Silverstone'da piste çıktı.
Bir hızlı tur atmasına izin verilen Coulthard, "Ne büyük bir ayrıcalık! Ne büyük bir onur! Bu kendi neslinin otomobili, akıllara durgunluk veren bir makine." dedi.
Coulthard'ın 'belki ben bile bu araçla şampiyonluğu kazanabilirdim?' şeklindeki sözleri, ekip tarafından kamera arkasında kahkahalarla karşılandı.
Horner, Coulthard'ın Channel 4'a yaptığı açıklamayı değerlendirirken, Red Bull mühendislerinin bunun gerçekleşmesine izin vermek için çok fazla ikna edilmeye ihtiyaç duyduklarını söyledi.
'Ne düşünüyordunuz?' sorusuna Horner şu yanıtı verdi, "Şey, öncesinde iyi bir sohbet ettik ve mühendisleri DC'nin duvara çarpmayacağı ya da herhangi bir şekilde yanlış davranmayacağı konusunda ikna etmem gerekti." dedi.
Neyse ki, çifte şampiyonluk kazanan RB19'u tek parça halinde garaja döndüren İskoç isim böyle bir şanssızlık yaşamadı.
Newey: "Aktif aero yol otomobillerinin geleceği olmalı"
Newey: "Aktif aero yol otomobillerinin geleceği olmalı" Newey: "Aktif aero yol otomobillerinin geleceği olmalı"
RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?
RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz? RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?
Ricciardo, Red Bull araçlarının değişen yıllara rağmen DNA'sını koruduğunu söylüyor
Ricciardo, Red Bull araçlarının değişen yıllara rağmen DNA'sını koruduğunu söylüyor Ricciardo, Red Bull araçlarının değişen yıllara rağmen DNA'sını koruduğunu söylüyor
Son Haberler
Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"
Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda" Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"
Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?
Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti? Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?
Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?
Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi? Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?
Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu
Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar