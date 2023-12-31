Horner, Coultard'ı RB19 bindirebilmek için mühendisleri zor ikna etmiş

RB19, 2023'teki 22 grand prix'nin 21'ini kazanarak tartışmasız şimdiye kadar yaratılmış en dominant F1 aracı olduğunu kanıtladı.

21 yarışın 19'u Max Verstappen tarafından kazanılırken, üst üste üçüncü Pilotlar Şampiyonluğuna ve toplamda altıncı Markalar Şampiyonluğuna ulaşıldı.

Coulthard, Red Bull yolculuğunun en başında, 2005'te ilk araçları olan RB1'i kullandı ve 2008 sezonunun sonunda emekli olana kadar takımda kaldı.

Coulthard 2023'te direksiyon başına geri döndü. 13 kez grand prix kazanan pilot, Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Silverstone'da RB19'u kullanma şansını elde etti.

Coulthard, "RB19 tartışmasız bugüne kadar yarışmış en başarılı grand prix aracı."

"Yılın başından beri Christian Horner'ın peşindeyim, bu canavarın yarış pistinde nasıl hissettirdiğini deneyimleme fırsatı için ona yalvarıyorum." dedi.

Coulthard Silverstone'daki Red Bull garajına gelip '2023 Geriatrik Sürücü Kontrol Mühendisliği Prosedürleri' belgesini teslim ettikten sonra, Coulthard'ı Red Bull tulumu içinde gördüğünde bunun gerçekten yaşandığına şaka yollu da olsa inanamayan Horner'la karşılaştı.

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Horner(Gülümseyerek), "Aman Tanrım, geçen gün şaka yaptığını sanmıştım!. Ciddi olduğunu fark etmemiştim!" dedi.

Sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine AlphaTauri ile beş grand prix'ye katılan Red Bull yedek pilotu Liam Lawson'dan bazı tavsiyeler alan Coulthard, Silverstone'da piste çıktı.

Bir hızlı tur atmasına izin verilen Coulthard, "Ne büyük bir ayrıcalık! Ne büyük bir onur! Bu kendi neslinin otomobili, akıllara durgunluk veren bir makine." dedi.

Coulthard'ın 'belki ben bile bu araçla şampiyonluğu kazanabilirdim?' şeklindeki sözleri, ekip tarafından kamera arkasında kahkahalarla karşılandı.

Horner, Coulthard'ın Channel 4'a yaptığı açıklamayı değerlendirirken, Red Bull mühendislerinin bunun gerçekleşmesine izin vermek için çok fazla ikna edilmeye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

'Ne düşünüyordunuz?' sorusuna Horner şu yanıtı verdi, "Şey, öncesinde iyi bir sohbet ettik ve mühendisleri DC'nin duvara çarpmayacağı ya da herhangi bir şekilde yanlış davranmayacağı konusunda ikna etmem gerekti." dedi.

Neyse ki, çifte şampiyonluk kazanan RB19'u tek parça halinde garaja döndüren İskoç isim böyle bir şanssızlık yaşamadı.