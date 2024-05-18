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Formula 1 Emilia Romagna GP

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

Christian Horner, Max Verstappen'in cumartesi günkü 'olağanüstü' performansına rağmen yarışın zor geçeceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sorunlu bir cuma gününün ardından Verstappen, sıralama turlarında geri dönerek üst üste sekizinci pole pozisyonunu elde etti ve Ayrton Senna'nın rekorunu egale etti. 

Horner, Viaplay'e verdiği demeçte, "Dün yaşadığımız zorluklardan sonra bu performans olağanüstüydü."

"Takım gece boyunca gerçekten iyi bir iş çıkardı. İngiltere'de Sebastien Buemi bu sabah çok erken saatlere kadar simülatörde çalışıyordu."

"Aracın geliştiğini üçüncü antrenman seansında gördük, mühendislik ekibi sıralama turlarına girerken bunu tekrar yaptı ve sonrasında iş Max'e kaldı."

"Ve gerçekten de bunu başardı. Pole pozisyonundan sonra genellikle bu kadar duygu göstermez ama bu tepkisi çok şey ifade ediyor."

"Bu Max için büyük bir başarı çünkü Senna'nın üst üste sekiz pole pozisyonu rekorunu egale ediyor, dolayısıyla özel bir hafta sonunda bunu başarmak harika." dedi.

Horner, sıralama turlarındaki performanslarına rağmen yine de yarışın zor geçeceğine inanıyor.

"McLaren de Ferrari de çok hızlı."

"Hiçbir şeyi hafife almıyoruz. Çok zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz."

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