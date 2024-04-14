Horner: "Çin'de ana rakibimiz Ferrari olacak"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Çin Grand Prix'sinin en önemli noktasının "lastikler" olacağını öne sürüyor.
Red Bull Content Pool
Sezonun ilk sprint yarışına ev sahipliği yapacak olan Çin Grand Prix'si, uzun yıllardır F1 takviminde yer almıyor.
Buradaki son yarış, pandemi öncesinde gerçekleştirildi ve o zamandan bu yana pistin asfaltı değişime uğradı.
Takımların elindeki veriler de artık eskileriyle örtüşmüyor ve sadece bir antrenman seansı olacağı için herkesin işi zor görünüyor.
Red Bull takım patronu Christian Horner, Çin'e dönüşten ne beklediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bu gerçekten iyi bir pist."
"İlk viraj çok uzun ve arka düzlükten önceki hızlı virajlarla beraber, sol ön lastik için her zaman çok zorlayıcı oluyor."
"Bu bir sprint yarışı olacak; yılın ilk sprint yarışı burada yapılacak. Bu yüzden başka bir mücadeleyle karşı karşıya kalacağız."
"Alınacak çok puan var. Bu yüzden hafta sonunun nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak."
"Ferrari, Melbourne'de rekabetçiydi ve Suzuka’da cuma günü yarış tempolarının çok rekabetçi olduğunu gördük. Bu yüzden muhtemelen Çin'de en yakın rakibimiz onlar olacak."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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