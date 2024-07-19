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Formula 1 Macaristan GP

Horner: "Çin GP'den beri Perez'in geçirdiği en iyi cuma günüydü"

Red Bull takım patronu Christian Horner, pilotu Sergio Perez'in oldukça iyi bir cuma günü geçirdiğini dile getirirken; araçlardaki güncellemelere de değindi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull, galibiyetten uzak geçirdiği son iki yarışın ardından Hungaroring'deki yarışa birtakım güncellemelerle geldi.

Takım, bu güncellemelerle sezon başındaki 'rakipsiz' performansına geri dönmeyi amaçlıyordu.

Macaristan'daki cuma gününün ardından konuşan Red Bull takım patronu Horner, araçtaki güncellemeler hakkında şunları söyledi: "Araçlarımız iyi çalışıyor."

"Açıkçası araçlar arasında küçük bir fark var: Her ikisine de güncellemeler getirdik ama Checo'nun aracında motor kapağı ve sidepod parçaları eksik." 

"Taban, kanat ve geri kalan her şey aynı. Bugün gerçekten harika veriler elde ettik."

Horner ayrıca, son zamanlarda kötü performans gösteren ve sık sık koltuğunun tehlikede olduğu söylentileri dolaşan Perez'in üç ay önceki Çin Grand Prix'sinden bu yana geçirdiği en iyi cuma günü olduğunu dile getirdi.

"Genel olarak olumlu bir cuma günüydü. Checo'nun Çin'den bu yana geçirdiği en iyi cuma günü olduğunu söyleyebilirim."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Hepimiz Checo'nun ilk dört ya da beş yarışta gösterdiği potansiyeli gerçekleştirmesini istiyoruz ve bunu yapabileceğini biliyoruz."

"Sanırım son birkaç yarıştır kafası biraz karışıktı. Umarım bugün onun bu dönemi geride bıraktığının işaretlerini görmüşüzdür. Ekip olarak onu desteklemek ve formunu geri kazanmasını sağlamak için sıkı çalışıyoruz çünkü buna çok ihtiyacımız var."

"Onunla oldukça açık bir iletişimimiz var. Geçtiğimiz gün benim evimdeki mutfakta otururken ona canını sıkan bir şeylerin olup olmadığını sordum. O da bana 'bazı şeyleri gereğinden fazla düşündüğü' yanıtını verdi."

"Açıkçası garajın diğer tarafında olup bitenleri görmezden gelmenin onun için iyi olacağını düşünüyorum, ki şu anda benimsediği yaklaşım da bu. Sadece kendi performansına odaklanıyor."

"Bulunduğumuz konum güzel ama daha önümüzde çok yarış var, dolayısıyla alabileceğimiz çok puan var. Bu yüzden hiçbir şeyi hafife almıyoruz; yaz tatiline biraz daha yol kat ederek ve konumumuzu sağlamlaştırarak girmek istiyoruz."

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