Horner: "Cidde, Mercedes'e uygun olacak"

Meksika, Brezilya ve Katar'da gerçekleştirilen üçlü yarıştan sadece birini kazanan Red Bull, kalan iki yarıştan en az birini kazanmayı ve şampiyon olmayı hedefliyor.

Fakat Mercedes son yarışlarda çok güçlü göründüğü için bunu yapmaları pek de kolay olmayacak.

Red Bull takım patronu Christian Horner, sözlerine, Max Verstappen'in ortaya koyduğu güçlü performansı överek başladı.

Horner şöyle dedi: "Mexico City'deki yarış, takım ve Sergio için önemliydi. Taraftarlardan aldığı destek, Formula 1'de görülmemiş seviyedeydi. Akşam saatlerinde bile, büyük taraftar desteği nedeniyle otele dönmek kolay değildi."

"Pistte iyi bir sonuç elde ettik ve iki araçla birden podyuma çıktık. Ayrıca Sergio, kendi ülkesinde podyuma çıkan ilk Meksikalı sürücü oldu."

"Brezilya tamamen farklı bir yarıştı. Max tüm hafta sonu boyunca mükemmel şekilde sürdü fakat Hamilton'ın sahip olduğu avantaj çok büyüktü, açıkça farklı bir sınıftaydı."

"Hamilton'ın 19 turun ardından herkesi geçmesi ve Max'in onu 51 tur daha geride tutması, onun gösterdiği harika performansı ortaya koyuyor."

"Katar'da sıralama turlarında bir dizi talihsiz koşul vardı. Bu da Max'in şanssızlık yaşamasına ve ceza almasına neden oldu. Ancak geri dönüşü harikaydı."

"Mercedes yarışta daha hızlı bir araca sahip olduğu için ikincilik alabileceğimizin en iyisiydi. Fakat düzlükte Mercedes'le eşit seviyede olduğumuzu görmek güzeldi."

"Max hiç hata yapmıyor. İlk şampiyonluğunuz için savaşmak, kariyeriniz için yoğun bir dönemdir fakat Max'in son aylarda ortaya koyduğu olgunluk seviyesi etkileyici."

"Rahat ve baskıyı çok iyi yönetiyor. Mesela Katar yarışı iyi bir örnekti. Lewis'e yetişemeyeceğini fark etti ve takım telsizinde 'biraz eğlenmek istediğini' söyledi."

Cidde hakkında ise Horner, "Bu, çılgınca bir pist gibi görünüyor. Çok hızlı ve ilk sektör Suzuka'yı andırıyor fakat duvarları var. Çok büyük bir mücadele olacağına eminim. Çok fazla gerilim ve drama olacak."

"Kâğıt üzerinde güçlü bir motorun önemli olduğu bir piste benziyor. Bu yüzden Mercedes'e uygun olduğunu söyleyebiliriz. Görünüşe bakılırsa onlar da böyle düşünüyor. Fakat asla bilemezsiniz."

"Abu Dhabi'ye bakarsak, geçen yıl 2013'ten bu yana Mercedes'i orada yenen ilk takımdık. Fakat bu yıl pist düzeni önemli ölçüde değişti. Olabildiğince iyi hazırlanacağız ve nereye varacağını göreceğiz."

"Sonunda ne olursa olsun elimizden gelen her şeyi verdiğimizi biliyoruz." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing spaks to the media Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images