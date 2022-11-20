Horner: "Checo bir tur daha olsaydı Leclerc'i geçebilirdi"

Haberi dinle

Perez, Yas Marina'da çift pit stop stratejisini tercih etmesinin ardından pist üstü pozisyonunu Ferrari'ye kaybetti ve yarışı üçüncü bitirerek, sezonu Charles Leclerc'in ardında tamamladı.

Perez, lider grupta pite giren ilk isimdi ve başlangıçta orta hamurdan sert lastiğe geçiş yaptı.

Leclerc daha uzun bir ilk bölüm geçirirken, yarışın orta noktasında Perez'le arayı kapatmaya başladı. Ferrari bu noktada, erken pitle öne geçmek için Leclerc'e pit stop çağrısı yaptı ve bunu gören Red Bull, 33. turda Perez'i pite aldı. Ferrari ise hemen strateji değiştirip, Leclerc'i pist üstünde tuttu.

Perez, pitten sonra çok daha hızlıydı ve son anlarda fark 1 saniye civarına indirdi ancak geçiş için yeterli mesafe kalmamıştı. Sonuç olarak Leclerc ikinci, Perez ise üçüncü oldu.

Strateji hakkında konuşan Horner, "Takım radyosundan ön lastiklerin öldüğünü söylediğini duyabiliyordunuz. Bunun ayardan mı yoksa lastikleri kullanma biçiminden mi kaynaklandığını bilmiyoruz. Bu analiz etmemiz gereken bir şey."

"Buna paralel şekilde Ferrari'nin erken pitle öne geçmek için hazırlandığını görebiliyorduk."

"Checo'nun o noktadaki strateji problemi, önünde tek pit stopla çok uzun bir mesafe olmasıydı. Leclerc'in daha sonra kullanabileceği altı ya da yedi turluk bir avantajı vardı."

"Ya lastiklerin stint sonunda bitmesi riskini alacaktık ya da atağa geçecektik. Biz atağa kalkmayı seçtik. Sanırım bir tur daha olsaydı, ikinciliği alacaktı."

"Bu yüzden, dediğim gibi, sonunda tempo kaybetmek ve aracın içerisinde kolay hedef olmak yerine, atağa kalkma stratejisi izledik."

"Belki Hamilton'ı daha erken geçebilseydi, daha iyi olabilirdi. Pek çok 'eğer, ama, ve belki'miz ya da yardımcı olmayan birkaç tur bindirme vardı. Sonunda çok yakındık."

"Charles'ı tebrik ederim. Bu yıl harika sürdü fakat çok fazla şanssızlık yaşadı. O mücadele etmesi harika ve dürüst bir sürücü." dedi.

Sürücüler şampiyonasında 1-2'yi kaçırmasına rağmen Red Bull sezonu 22 yarışta 17 galibiyet ve takımlar şampiyonasında 759 puanlık rekorla tamamladı.

Horner, "Bu inanılmaz! Kendi rekorlarımızı kırdığımız gibi, Formula 1 rekorlarını da kırdık."

"Açıkçası bazı iniş çıkışlar yaşadık fakat bir bütün olarak baktığınızda, takım için olağanüstü bir yıl oldu." dedi.