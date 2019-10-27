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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Ceza üzüntü verici"

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Horner: "Ceza üzüntü verici"
Ekleyen:
, Editör
27 Eki 2019 06:43

Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle aldığı cezanın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Verstappen, sıralamalardaki son bölümünde kaza yapan Valtteri Bottas'ın yanından geçerken sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için inceleme altına alınmıştı.

Yapılan incelemede Verstappen suçlu bulundu ve kendisine 3 sıra grid cezası ile 2 ceza puanı verildi.

Christian Horner başlangıçta Verstappen oradan geçerken herhangi bir uyarı ışığı yanmadığını ve bu yüzden rahat olduğunu söylemişti.

Seans sonrasında röportajda Bottas'ın kazasını gördüğünü ve yavaşlamadığını söylemesinin ardından Verstappen, hakemler tarafından çağrıldı.

Ardından genç pilota ceza verildi ve Horner bundan ötürü üzgün olduklarını dile getirdi.

Horner, "Max sıralama turları boyunca harika bir performans sergiledi."

"Sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlısıydı, ikinci bölümde en hızlısıydı ve üçüncü bölümde pole pozisyonunu kazanmak için yine en hızlısıydı."

"Max'ın pole pozisyonunu kaybetmesi ve Valtteri Bottas'ın kazasından sonra yeterince yavaşlamadığı için verilen ceza yüzünden dördüncü sırada yer alması üzüntü verici."

"Yaırş için bazı güçlü grid pozisyonlarına sahibiz. Pist pozisyonu burada çok önemli çünkü bu pistte başka bir aracı geçmek ya da takip etmek çok zor."

"Artık yarınki yarışın neler getireceğini göreceğiz." dedi.

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Video: Bottas'ın kazası ve Verstappen'in sarı bayrağı gördüğü an

Video: Bottas'ın kazası ve Verstappen'in sarı bayrağı gördüğü an
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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