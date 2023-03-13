Horner: "Ceza nedeniyle rüzgar tünelindeki zamanımızı daha verimli kullanıyoruz"

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Son iki yıldır pilotlar şampiyonluğunu göğüsleyen Red Bull, yeni sezona da oldukça hızlı bir giriş yaptı ve hem Ferrari'den, hem de Mercedes'ten üstün olduğunu kanıtladı.

Bahreyn GP'sinde Max Verstappen ile galibiyete, Sergio Perez ile de dubleye uzanan takımın tüm yarışları kazanacağına yönelik düşünceler dahi mevcut.

Daha da etkileyicisi, takımın 2021 bütçe sınırını aştığı için rüzgar tüneli süresinde %10 kısıntı cezası almasına rağmen aracın gelişimine devam edebilmesi.

Bardağın dolu tarafına bakmayı tercih eden Christian Horner ise ceza sayesinde takımın rüzgar tüneli süresini daha verimli kullanabildiğini öne sürüyor.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "Bence [aldığımız ceza] takımdaki herkesin odağını ve verimliliğini arttırıyor."

"Bu sayede rüzgar tünelinde kaybettiğimiz zamanı motivasyon olarak kazandık." dedi.

"Yine de önümüzdeki 12 ay boyunca neler olacağını gözlemlemeliyiz, çünkü ceza sadece bu yılı değil, aynı zamanda gelecek yılı da etkileyecek."

"Bizim için gerçekten olumlu olan nokta, hiç olmazsa bu kadar kaynağı ve zamanı tüketmemize yol açabilecek temel bir sorunla uğraşmıyor olmamız."

"Cezayla başa çıkabilmek ve sağlam bir temel atabilmek bizim için hayati önem taşıyordu. Takım bu konuda harika bir iş çıkardı."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Her şeye rağmen temkinli davranmayı da sürdüren Horner, "Önümüzde sekiz, dokuz ay daha var, dolayısıyla mevcut aracı ve gelecek yılın aracını nasıl geliştireceğimiz konusunda seçici davranmamız gerekmekte."

"Bu biraz da düzenlemelerde herhangi bir değişiklik olup olmayacağına bağlı."

"Düzenlemelerin istikrarlı olmasını bekliyoruz ama tabii ki şampiyonada ilk sırada yer almanın getirdiği kısıntının yanı sıra ekstra %10'luk bir kısıntıya sahip olmak ciddi bir dezavantaj."

"Ferrari'den %15, Mercedes'ten %20 daha az rüzgar tüneli kullanabileceğiz, bu önemli bir rakam."

"Dolayısıyla bizim için tüm mesele verimli olmak ve tünelde neyi test edeceğimizi seçerken hem RB19'u, hem de RB20'yi hesaba katmak." dedi.