Horner: "Ceza almak için en iyi yer Belçika"
Red Bull takım patronu Christian Horner, diğer pistlerin yapısı göz önüne alındığında geçişe en müsait yerin Spa olduğunu ve bu açıdan doğru kararı aldıklarını söyledi.
Red Bull, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika GP öncesinde Max Verstappen'in yeni güç ünitesine geçirdi ve Hollandalı pilot yarışa gridin arkasından başlayacak.
Şu anda altı isim grid cezası almış durumda ve eğer sıralama turları önde bitirebilirse, bu grubun önünde başlayabilir.
Cuma günü neden ceza için Belçika GP'yi seçtikleri sorusuna yanıt veren Christian Horner, pistin yapısına dikkat çekti.
Horner, "Stratejik olarak baktığımızda, sahip olduğumuz motor sayısı ile yıl sonuna ulaşmanın özellikle zor olduğunu görüyorduk, bu yüzden önümüzdeki pistlere baktık."
"Zandvoort ceza almak istemeyeceğiniz bir pist. Monza'da geçiş yapmak sandığınızdan daha zor, Singapur'da geçiş yapmak zorunda kalmak istemezsiniz, Japonya'da geçiş yapmak zaten zor."
"Yani seçeneklerimiz tükenmeye başlıyordu."
"Burası geçiş için iyi bir pist, burada hızlı olmamız gerektiğini düşünüyoruz, bu nedenle buradaki fırsatı değerlendirmeye karar verdik."
"Checo ceza almayacak fakat Carlos da ceza almayacak gibi görünüyor. Mercedes de muhtemelen ceza almayacak."
"Yani iki ayrı yarış göreceğiz ve bu da büyüleyici olacak. Potansiyel olarak bu isimler ön tarafta mücadele ederken, arka tarafta Max ve Charles'ın ne kadar hızlı yükselebileceğini göreceğiz."
"Geçişe müsait bir pistte bence büyüleyici bir yarış olacak." dedi.
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