Horner: "Çalışmak isteyeceğimiz ortaklar konusunda seçici davranmak zorundayız"

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2021 sezonunun ardından resmi olarak F1'den çekilen Honda, buna rağmen yeni kurulan Red Bull Powertrains departmanına teknik destek sağlamaya devam etmeyi kabul etti. Başarılı geçen sezonun ardından ortaklık 2025 sezonuna kadar uzatıldı.

Yeni motorların devreye gireceği 2026 sezonundan itibaren kendi güç ünitesini üretmeye başlayacak olan takım, buna rağmen başka bir ortaklık kurmaya da açık.

Bu konuda adımlar da atan takımın yaz arasından önce Porsche ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu, ancak iki tarafın farklı düşüncelere sahip olması nedeniyle ortaklık gerçekleşmedi.

Red Bull'un gelecekteki ortaklıklarını dikkatle değerlendirmesinin önemli olduğunu söyleyen Horner, ideal ortağın takıma bir şeyler katması gerektiğini düşünüyor.

RacingNews365'e konuşan Horner, "Birlikte çalışmak isteyeceğimiz ortaklar konusunda her zaman seçici olacağız."

"Motor departmanımızın 2030 sezonuna kadar aktif kalacağına yönelik taahhüt verdik, dolayısıyla birlikte çalışacağımız herkesin hem teknik hem de ticari açıdan doğru ortak olması gerekmekte."

"Kurulacak her ortaklık takıma bir şeyler katabilmeli ve markanın eksik noktalarını tamamlayacak bir konumda olmalı."

"Özellikle güç ünitesi departmanının tamamlanması potansiyel bir ortaklık için ön koşulumuz."