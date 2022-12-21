Horner: "Büyük üreticilerle aynı kategoride anılmak çok özel"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1 tarihinin en çok şampiyonluğa ulaşan takımlarından olmanın ve büyük üreticilerin arasına girebilmenin gurur verici olduğunu öylüyor.
2005 sezonunda Jaguar'ı satın alarak spora giriş yapan Red Bull, 2009 sezonunda devreye giren kural değişikliklerini en iyi okuyan takımlardan biri olmayı başardı.
O sezon tarihinin ilk galibiyetini ve pole pozisyonunu elde etse de şampiyonluğu Brawn GP'ye kaptıran takım, sonraki dört sene boyunca hem pilotlar, hem takımlar şampiyonluğuna ulaştı.
2014 sezonunun ardından 7 senelik bir fetret devrine giren takım, 2021'de şampiyonluk mücadelesine döndü ve Max Verstappen ile pilotlar şampiyonluğuna ulaştı, bunu 2022'de çifte şampiyonluk izledi.
Bu istatistikler karşısında Horner, bir içecek markasının F1 tarihinde tüm zamanların en iyi otomobil markaları arasına girebilmesinin özel bir durum olduğunu söyledi.
TalkSPORT'a konuşan Horner, "Elbette bu tür rekorlar önemlidir, özellikle de karşılaştırıldığınız takımlara baktığınızda daha da özel olduğunu görüyorsunuz."
"Biz hala çok genç bir takımız, dolayısıyla kısa sürede başardıklarımız olağanüstü ve Red Bull'daki herkesin adanmışlığının bir kanıtı." dedi.
F1 tarihinde birden fazla kez takımlar şampiyonluğuna ulaşan takımlar
|#
|Takım
|Şampiyonluk sayısı
|1.
|Ferrari
|16
|2.
|Williams
|9
|3.
|McLaren
|8
|4.
|Mercedes
|8
|5.
|Lotus
|7
|6.
|Red Bull
|5
|7.
|Cooper
|2
|8.
|Brabham
|2
|9.
|Renault
|2
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