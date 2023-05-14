Horner: "Büyük üreticilerin Red Bull'a yenilmesinin can sıkması normal"

Red Bull Racing, kurulduğu günden bu yana çok büyük başarılara imza attı ve bunu da doğru insanları doğru noktaya getirerek yaptı.

Christian Horner önderliğinde eşsiz bir ekip kuran Red Bull, 2010-13 arası arka arkaya dört şampiyonluk almayı başardı. 2021-22'de ise arka arkaya iki şampiyonluk aldılar ve büyük bir sürpriz olmazsa bu yıl da yine şampiyon olacak gibi görünüyorlar.

Red Bull, bu süreçte önemli üreticilerle çalıştı ve 2026'da Ford'un desteğiyle kendi güç ünitesini üretecek.

Financial Times'a konuşan Red Bull patronu Horner, sözlerine Ford ortaklığını değerlendirerek başladı: "Ford ile ortaklığımız büyük ölçüde elektrik teknolojisinin giderek ön plana çıkmasından kaynaklanıyor ve onlar sayesinde bu teknolojilere daha fazla erişmemizi sağlıyor."

"Biz bir enerji içeceği şirketinin parçasıyız fakat kendi motorlarımızı üretmeye başlıyoruz. Dolayısıyla Ford gibi batarya gelişimine milyarlarca dolar yatırım yapan bir şirketin desteğini almak çok faydalı."

"Genel olarak büyük otomobil üreticilerine ait fabrika takımlarının, bir gazlı içecek şirketi Red Bull Racing'e yenilmesi -onlar için- çok sinir bozucu oluyor."

"Fakat bizim örneğimiz, projenize doğru insanları getirir, onlara doğru araçları sağlayabilir ve doğru atmosferi yaratabilirseniz, her şeyi başarabileceğinizi gösteriyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing talks with Red Bull Racing Team Principal Christian Horner Fotoğraf: Red Bull Content Pool