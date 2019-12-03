Horner: “Büyük pilotlar 2020’den sonra da mevcut takımlarında kalabilir”

2020 yılı sonunda birkaç pilot dışındaki isimlerin sözleşmesi sona eriyor. Bu isimler arasında Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari) ve Max Verstappen (Red Bull-Honda) de yer alıyor.

Hamilton’ın ismi Ferrari ile anılırken, Vettel’in emekli olacağı ve Verstappen’in de Mercedes’e geçeceği iddia ediliyor.

Red Bull'un patronu Horner, Hollandalı Formule 1'e verdiği demeçte, “Herkes aynı paralara aynı takımlarında kalmalı.”

“Lewis’e (Hamilton) bakarsanız olduğu yerde mutlu, Max burada mutlu ve bizimle iyi şekilde uyuşuyor. Neden takım değişmeliler?”

“Sadece gelecek yıl Max'e iyi bir araç vermeliyiz, bu sayede onu takımda tutabiliriz.” dedi.

Bununla birlikte Red Bull-Honda performansını giderek yükseltiyor ve sezonu olumlu şekilde bitirdiler.

Ferrari patronu Mattia Binotto, “Red Bull hakkında endişeleniyor muyum? Evet ediyorum . Çünkü gelişiyorlar, iyi bir motorları ve iyi bir şasileri var.” dedi.

Horner da bunu kabul ediyor.

“Bu yılı bizim için bir geçiş yılı olarak görmelisiniz, ancak Honda ile olan ortaklık çok iyi gidiyor. Max de çok iyi sürdü. Sanırım bu onun en iyi sezonu oldu.”

“Kurallar 2020 için aynı kalıyor, bu yüzden kıyas noktası olan Mercedes'e meydan okuyabiliriz.”