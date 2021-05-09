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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Horner: ''Bütün seçenekler Mercedes'in elindeydi''

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Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in bugün daha hızlı olduğunu belirtirken, Mercedes ve Lewis Hamilton'a şapka çıkardığını da ekledi.

Horner: ''Bütün seçenekler Mercedes'in elindeydi''

Red Bull'un hem yarış temposunda hem de strateji tarafında geçildiği İspanya Grand Prix'sinin hakkında konuşan Horner, 'Bugün daha farklı bir şey yapabilir miydiniz?' sorusuna şöyle yanıt verdi: ''Sanmıyorum. Lewis ve Mercedes'e şapka çıkarıyorum, onlar bugün daha hızlı olan taraftı. İki bölümde de bizi rahatça yakından takip edebilmeleri bunu gösterdi.''

''Onların bizden daha erken pite girmemesi bizi şaşırttı. Problem şuydu: Arkadakilerle ara açılmaya başladıkça ve Lewis'in arkasındaki kadar boşluk bulabildiğinizde, onlara pist pozisyonunu kaybetmeden pit yapma şansı doğuyor. Yani, iğrenç bir duruma düşüyorsunuz. Lidersiniz ve lastikleri sona götürmeye çalışıyorsunuz çünkü o pite girdiği anda pist pozisyonunu kaybetmiş oluyorsunuz bile. Yapabileceğimiz tek şey en hızlı turu almaktı.''

Yarışa 2. sıradan başlayan Max Verstappen, pole pozisyonundaki Lewis Hamilton'a kıyasla daha iyi bir start almış ve ilk virajdaki agresif atağı ile Hamilton'ı gerisinde bırakmıştı.

Verstappen'in geçişi hakkında konuşan Horner, ''İlk virajdaki geçiş, tamamıyla Max Verstappen'di. Aracı mükemmel pozisyonladı, Lewis'in arkasına geçerek hava koridorundan yararlandı ve momentum yakaladı. Sonrasında da Lewis'den daha geç frenleyerek onu biraz itti. Neyse ki Lewis dışardaki çizgiyi zorlamadı yoksa kaza yapacaklardı.'' dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B and Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12 battle at the start of the race

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B and Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12 battle at the start of the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, zarları ilk atan taraf olmuştu ve pite Mercedes'ten önce girmişti. Horner bunu şöyle açıkladı: ''Pit stop için hazırlanıyorduk ve maalesef bir yanlış anlaşılma yaşandı ve Max pit yoluna daldı. Neyse ki mekanikerler ve GP (Max'ın yarış mühendisi) durumu gayet iyi toparladı. Sanırım 4 saniyelik bir pit stop yaptılar.''

Red Bull, yanlış anlaşılma sonucu yavaş bir pit stop yapınca, Hamilton'ın hemen bir tur sonra pite girerek pist üstü pozisyonunu ele geçirmesi bekleniyordu ancak Mercedes böyle yapmadı.

Horner, ''Pitteki hatanın ardından Mercedes'in hemen pite girmesini beklediniz mi?'' sorusunu şöyle cevapladı: ''Evet, çünkü yavaş pit stopumuzun ardından onların hemen pite girmek isteyeceğini düşünmüştük ama onlar girmediler. Biz de pist üstü pozisyonumuzu korumuş olduk. Onlar bugün daha hızlıydı. Lastikleri bizimki kadar aşınmadı ve önlerindeki araçları oldukça yakından takip edebildiler. Bu da bütün seçenekleri onların eline verdi.''

''İlk stratejileri ile Max'ı geçemeyeceklerini anladılar ve diğer stratejiye geçtiler. Arkalarında da yeteri kadar boşluk olduğundan, biraz geri düşüp temiz hava kullanmak ile hiçbir şey kaybetmediler ve bu strateji bugün onlar için işe yaradı.''

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes and Max Verstappen, Red Bull Racing celebrate on the podiumw ith the champagne

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes and Max Verstappen, Red Bull Racing celebrate on the podiumw ith the champagne

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Can Çarpıcı

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