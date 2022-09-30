Horner: "Bütçe sınırını aşmadık, kendimize güveniyoruz"

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Bugün hem La Gazzetta dello Sport hem de Alman Auto Motor und Sport, Red Bull'un 2021 yılında bütçe sınırını aştığını iddia etti.

Bu haber gündeme bomba gibi düşerken, sosyal medyada Red Bull'un şampiyonadan men edilmesini isteyenler dahi oldu.

Konu hakkında Sky'a konuşan Christian Horner ise oldukça rahattı ve şöyle dedi: "Herhangi bir ihlale dair bilgim yok."

"Hesapların hepsi Mart ayında teslim edildi. Dolayısıyla FIA ile uzun bir süreci geride bıraktık ve şu anda da bu süreç devam ediyor."

"Yani haklı olarak bu süreci takip ediyorlar ve sanırım önümüzdeki hafta, önümüzdeki haftanın ortalarında sertifikaları açıklayacaklar."

"Bence bizim başvurumuz kesinlikle sınırın altındaydı. Elbette FIA'nın kendi sürecini takip etmesi gerekiyor ve onlar da bunu yapıyorlar."

"Bunlar yepyeni yönetmelikler, gerçekten çok karmaşıklar, bu nedenle kuralların nasıl yorumlanacağı veya uygulanacağı kaçınılmaz olarak takımlar arasında öznel olacak ve eminim ki yıllar geçtikçe işler yoluna girecek."

"Ancak biz sunduklarımıza güveniyoruz ve dediğim gibi, FIA bir süreç içinde. Söylentiler her zaman olacak, büyük ihlaller ve bunun gibi şeyler söyleniyor, fakat kesinlikle böyle bir şeyden haberdar değilim."

O halde kendilerini rahat mı hissettikleri sorusuna Horner, "Unutmayın, bu ilk kez oluyor. Durum tespiti yapıyoruz ve denetleniyoruz. Bu bir denetçiyle çalışmaya benzer bir süreç. Yani biraz Formula 1'e özgü ve başvurular yapıldıktan sonra bile açıklamalar gelmeye devam ediyor."

"Dolayısıyla sürecin ne kadar ham olduğunu görebilirsiniz fakat FIA'nın bu konuda çok çalıştığı ve elinden gelenin en iyisini yaptığı açık."

"Tüm takımlar denetim sürecinde. Yani teorik olarak her takım buna tabi, dolayısıyla her takımın sunduğu hesapları inceleyecekler."

"Sonuç tarihi yanılmıyorsam Temmuz'dan Eylül'e alınmıştı, şimdi de Ekim'e alındı ama bu büyük bir iş. Halletmeleri gereken çok şey var."

"Fakat biz, sunduklarımız konusunda kendimize çok güveniyoruz. Bundan farklı bir şey olup olmadığıyla ilgili de elbette FIA'dan haber bekleyeceğiz."