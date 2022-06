Horner, bütçe sınırı konusunda bir "felakete" karşı uyarıda bulundu

Horner, enflasyon ve artan kargo maliyeti yüzünden F1'in bütçe sınırının artırılması için en çok ses çıkartan isimlerden biri oldu.

Horner, finansal düzenlemeler ile 2022 sezonunda bütçe sınırının 140 milyon dolara indirilmesiyle birlikte, takımların bu sınırın altında kalmak için yılın sonuna doğru yarışları kaçırabileceğinden bahsetmişti.

Takım patronu, bütçe sınırının altında kalmak için harcamalarına kısıtlama getirmenin yollarını arayan takımlar için bu sorunun git gide daha önemli hale geldiğini söyledi.

Horner, "Bütçe sınırı ve gördüğümüz enflasyon oranıyla ilgili sorun, en büyük maliyetin parçalar ve insanlar olması."

"İnsanların kontrolü dışında olan bir şey yüzünden zarar görmesi Formula 1 için bir felaket olur."

"Burada çözülmesi gereken manevi bir problem var ve FIA'nın Liberty ile birlikte buna baktığını biliyorum." dedi.

Bütçe sınırını artırmak için resmi bir karar henüz verilmedi ve bazı takımlar bu artışı gerekli bulmuyorlar. Ancak Horner, takımların sınırın altında kalmakta zorlanacağına inanıyor.

Horner, "Aracı nasıl tasarladığınız sizin kontrolünüzde."

"Bu, tasarımcılarınızla birlikte oluşturduğunuz bir şey. Kaderiniz sizin kontrolünüzde. Tüm dünyada haneleri etkileyen enflasyon ise bizim kontrolümüzde değil. Birleşik Krallık'ta enflasyon %11 olarak tahmin ediliyor."

Mechanics at work in the Red Bull garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images