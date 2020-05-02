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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Bütçe planı haricinde daha cesur adımlar atmalıyız"

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Horner: "Bütçe planı haricinde daha cesur adımlar atmalıyız"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
2 May 2020 13:34

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, Formula 1'in bütçe sınırı dışında daha cesur adımlar atması gerektiğini, takımların ayakta kalabilmesi için bunlardan birisinin müşteri aracı olabileceğini söyledi.

Autosport/Motorsport.com sitelerine #thinkingforward serisi kapsamında konuşan Horner, sporun bu zorlu süreçten başarılı bir şekilde çıkabilmesi için daha radikal çözümler bulması gerektiğine inanıyor.

Bunlardan birisi, geçici süreyle de olsa küçük takımların büyük takımlardan doğrudan bir araç satın alabilmesi.

Bu durumda büyük takımlar araştırma - geliştirme çalışmaları için ayırdıkları bütçeyi azaltmış olacaklar.

Horner, "Artık daha cesur olmanın zamanı. Şu anda değişikliği etkilemenin zamanı. Bu süreçte belli şeyleri yapıldı olarak işaretleyebiliriz ancak bu tip durumlarda boğayı boynuzlarından yakalamanız gerekir."

"Küçük bir takım yönetiyor olsaydım, daha düşük bir bütçe ile en hızlı şekilde rekabetçi olmanın yolu, şu anda birçok şeyde olduğu gibi tersine mühendislikle tedarikçi takımı kopyalamaya çalışmak yerine, küçük takımlara Abu Dhabi'ye kadar sezonu tamamlayabilecekleri araç vermek olurdu."

"Bu sayede bir yarış takımı gibi çalışabilirlerdi ve araştırma ve geliştirme tesislerine ihtiyaç duymazlardı. Rekabetçi olmanın en hızlı ve aynı zamanda en ucuz yolu bu. Bu sayede düzgün bir ürünle bir yarış takımı gibi çalışabilirler."

"Ayrıca, bu sayede yarışlar da kazanabilirler. Biz zamanında Toro Rosso'ya bu şekilde araç verdik ve 2008'de Sebastian Vettel, onlara tedarik ettiğimiz müşteri aracıyla kazandı. Yani bu sistemin çalışabileceğini gösterdik."

"Ancak üretici olma konusunda bir paranoya söz konusu. Bu sistem diğer motor sporları organizasyonlarında çalışıyor. MotoGP'de bu yöntem var. Abu Dhabi'nin ardından bir Mercedes, Ferrari ya da Red Bull aracı alabilecekseniz, neden almayasınız?" dedi.

Şu anda F1'de harcamalarla alakalı sadece bütçe sınırı konusu tartışılıyor. Küçük takımlar bu sınırın 100 milyon dolar civarına çekilmesi için zorlarken Ferrari 150 milyon dolar civarında kalması için zorluyor.

Horner, gelişimin dondurulması gibi harcamaları daha fazla düşürecek kuralların bütçe sınırından daha önemli olduğunu düşünüyor.

Horner, "Ben harcamaların düşmesini destekliyorum ve bu açıdan sınır koyulması mantıklı bir şey. Ancak suyun kaynağına gidip akışı durdurmazsanız, baraj kurarak o suyu tamamen durdurmayı bekleyemezsiniz. Bu konuda önemli olan suyun kaynağını kesmektir." dedi.

Horner, taraflar arasındaki her türlü politik savaşa rağmen, F1'in bu süreçte krizi doğru bir şekilde yönetebileceğinden ve krizi fırsata çevireceğinden emin olduğunu söyledi.

Horner, "F1, küresel bir dünya şampiyonu olarak bu krizden çok ciddi etkilendi ancak bu zor zamanlarda insanlar bir araya gelmeyi başardı. Bunu hem kendi takımımda hem de genel olarak sporda görebiliyorum."

"Herkesin F1'in hayatta kalabilmesi için büyük ölçüde doğru şeye odaklandığını düşünüyorum. Bu sayede spor sonunda güvenli ve sorumlu bir şekilde başlayacak." dedi.

Horner ayrıca F1 takım patronlarının, padokta yer alan ve daha önce birçok krizi aşma konusunda deneyimli Ross Brawn ve Jean Todt gibi büyük isimlere güvenmeleri gerektiğini düşünüyor.

Horner, "Şu anda karşılaştığımız şeye normal başka bir şeyle hazırlanamayız. Bu tür konularda yolumuzu bulabilmek için sağ duyulu olmalı ve deneyimlerden faydalanmalıyız."

"Geçmişte bu tip durumlarla karşılaşmayan, böyle bir deneyime sahip olmayan çok sayıda takım patronu var. Bu yüzden sporun Ross Brawn gibi Honda'nın ayrılmasının ardından kendi takımı Brawn GP ile bir kriz geçiren insanlara güvenmesi önemli."

"Bu konuda hayat tecrübesi paha biçilemez. Aynısı Jean Todt için de geçerli. Tecrübeli olanlardan faydalanmalıyız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör James Allen

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