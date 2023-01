Horner: "Bütçe aşım cezası, Red Bull'u önemli oranda etkiliyor"

FIA, Red Bull'un 2021 bütçe sınırını %1,6 oranında aşmasının ardından yedi milyon dolar para cezası ve rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması almıştı.

Bu, şampiyon oldukları için zaten daha az rüzgar tüneli süresine sahip olan Red Bull'un imkanlarını iyice kısıtlıyor.

Horner, bu cezanın takımı olumsuz etkilediğini ancak etkilerini mümkün olduğunca aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Horner RACER'a verdiği demeçte, "Aslında olmak istediğimiz yerin yaklaşık yüzde 25 gerisinde olduğumuzu düşünüyorum, bu yüzden kesinlikle bir etkisi oldu."

"Bu her çeyrekte, rüzgar tünelimizde yapabileceğimiz çalışma sayısını önemli ölçüde sınırlıyor."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction

Fotoğraf: Carl Bingham / Aston Martin