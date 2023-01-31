Horner: "Bütçe aşım cezası, Red Bull'u önemli oranda etkiliyor"

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FIA, Red Bull'un 2021 bütçe sınırını %1,6 oranında aşmasının ardından yedi milyon dolar para cezası ve rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması almıştı.

Bu, şampiyon oldukları için zaten daha az rüzgar tüneli süresine sahip olan Red Bull'un imkanlarını iyice kısıtlıyor.

Horner, bu cezanın takımı olumsuz etkilediğini ancak etkilerini mümkün olduğunca aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Horner RACER'a verdiği demeçte, "Aslında olmak istediğimiz yerin yaklaşık yüzde 25 gerisinde olduğumuzu düşünüyorum, bu yüzden kesinlikle bir etkisi oldu."

"Bu her çeyrekte, rüzgar tünelimizde yapabileceğimiz çalışma sayısını önemli ölçüde sınırlıyor."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction Fotoğraf: Carl Bingham / Aston Martin

"Takım buna uyum sağlamak zorunda kalıyor. Bu da rüzgar tünelinde ya da simülasyon araçlarımızda denediğimiz şeylere biraz daha odaklanmamız ve daha disiplinli davranmamız gerektiği anlamına geliyor."

"Bir başka zorluk da bu. Sezona girerken bizim için kesinlikle bir handikap oluşturuyor. Yine de elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteren ve hem etkili hem de verimli şekilde çalışan çok yetenekli insanlarımız var." dedi.

Horner, cezaya rağmen Formula 1'deki bütçe sınırından memnun fakat çözülmesi gereken şeyler olduğundan şüphesi yok.

"Bence bu, prensip olarak harika bir şey ve verimliliği artırıyor. Dört ya da beş yıl öncesine bakarsam, şu anda hiç kullanılmamış yedek parçalardan oluşan bir sürü stoğumuz olmalıydı."

"Bunlar sonrasında hurda haline gelirdi. Şimdi bunu yapmayı göze alamazsınız. Çok etkili ve verimli olmak zorundasınız."

"Bence bu açıdan bakıldığında, işletmeye büyük bir verimlilik kazandırdı. Daha önce kimsenin görmediği israfı ortadan kaldırdı."

"Bence yönetmelikler henüz çok olgunlaşmadı, daha ikinci yılında. Dolayısıyla gelişmeye devam ediyor, ayarlanıyor ve buna güç ünitesi tarafı da dahil olmaya başlıyor. Haliyle Formula 1 için iyi bir şey ve daha eşit bir oyun alanı yaratıyor. Yine de bakılması gereken bazı hususlar var."

"Şu anda, şasi ile motor tarafındaki finansal kurallar tutarsızlık görüyoruz; Şasi tarafında Noel partisi yapabiliyorsunuz, güç ünitesi tarafında ise yapamıyorsunuz! Dolayısıyla bu sınırlar arasında tutarlılık olması için dengelenmesi gereken şeyler var. Fakat genel olarak çok olumlu bir şey olduğuna inanıyorum."