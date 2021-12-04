Horner: "Burası tam bir Verstappen pisti"

Red Bull son iki yarışta Mercedes'in gerisinde kalmasının ardından, kalan iki yarışa mümkün olduğunca hazırlanmaya çalıştı.

Suudi Arabistan'daki ilk günün ardından konuşan Christian Horner, pistin Max Verstappen'in sevdiği tarzda olduğunu belirtti.

Horner şöyle dedi: "Burası gerçekten yüksek hızlı bir pist ve dar olmasının yanı sıra, duvarlar çok yakın görünüyor."

"Her şey, kimin lastiklerinden ve aracından en iyisini çıkardığına, duvarlara mümkün olduğunca yakın sürmeye cesaret edeceğine ve en temizi turu atacağına bağlı olacak."

"Sıralama turları, pek çok pistte olduğu gibi burada da önemli olacak ve harika bir seans olacağına eminim. Fakat yarışta her şey olabilir."

"Yumuşak lastik, şu anda bir tür diva gibi. Burada çalışmasını sağlamak ve ondan en iyi şekilde faydalanmak zor. Bu konuda çok fazla analiz olacak fakat bundan muzdarip olan tek taraf biz değiliz. Onları çalıştırdığınız anda çok fazla performans veriyor."

"Max, tüm takım gibi bitime iki yarış kala bu pozisyona gelebilmek için gerçekten çok sıkı çalıştı. Max bu tür pistleri seviyor: Burası yüksek hızlı ve duvarların çok yakın olduğu bir pist, kerbleri sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Bugün baktığınızda, Max'in hemen herkesten daha hızlı turlar attığını gördünüz. Seans sonrası onunla konuştum, kesinlikle eğleniyor."

Sergio Perez sorulduğunda Horner, "Checo yavaş başlıyor ama ivme kazanıyor."

"Performansını artırdığını görebilirsiniz. Cadde pistlerinde çok erken risk almaması gerektiğini bilen yaşlı ve kurnaz bir tilki gibi. Sochi, Bakü ve Monako gibi pistlerde her zaman hızlıydı."

"Sergio'yu desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Son yarışlarda formunu buldu ve iyi gidiyor. Son iki yarışta ona çok ihtiyacımız olacak. Mücadelede iki kişiye sahip olmak gerçekten çok önemli çünkü size seçenekler sunuyor. Bu açıdan iki aracı da önde istiyoruz, sadece birini değil."

Son olarak şampiyonluk savaşıyla ilgili de şunları ekledi: "Takımdaki herkes görevlerini ve karşı karşıya oldukları durumu biliyor. Ne yapmaları gerektiğinin farkındalar. En önemli şey, yaptığınız işten keyif almanızdır.

"Bu yıl harika gidiyor, pek çok yarış kazandık ve sonunda Mercedes'in bir rakibi var. Bence takımımızdaki herkes bu mücadeleyi seviyor ve sonuç son iki yarışta belli olacak."

"Bu iki yarışı iyi geçirmeliyiz ve umarım mücadeleyi kazanabiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images