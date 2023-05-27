Horner: "Burası aracın güçlü yanlarına hitap etmeyen bir pist"

Monako GP sıralama turları, Red Bull kampı için hem hayal kırıklığı hem de büyük bir sevinç yarattı.

Sergio Perez, Q1'de yaptığı kazayla seansa veda ederken; Verstappen ise son anda pole pozisyonunu elde etti.

Horner, iki kez Dünya Şampiyonu'nu gösterdiği performanstan dolayı överken, Perez'in yarışta puanlar için savaşabileceğini belirtti.

"Bence bu, Verstappen'in sıralamalarda attığı en iyi turlardan biriydi. Yüzme havuzuna geldiğinde Fernando'nun 0.2 saniye gerisindeydi ve sonra son sektör boyunca sanırım her iki taraftan da bariyerlere temas etti. Ancak ivmesini ve hızını korudu ve zaman kazandı. Yakın olacağını biliyordum ve sonra başardı."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Açıkçası Max için sevinçliyim, muhtemelen kariyerinin en iyi sıralama turunu attı ancak ne yazık ki Checo Q1'de çok erken bir hata yaptı."

"Sağ taraftaki Alpine'in dikkatini dağıttığını düşünüyorum çünkü ilk virajı yanlış değerlendirdi ve pist gittikçe hızlanıyordu. Bunun için kendine kızacak."

"Burada sıralamanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz ve bu pist, aracın güçlü yanlarına hitap etmiyor. Max'in bugün bunu yapabilmesi için en iyi formunda olması gerekiyordu."

Verstappen'e yarışta ilk çizgide kendisi gibi iki kez Dünya Şampiyonu Fernando Alonso eşlik edecek. İkilinin arasında nasıl bir çekişme olacağı sorulduğunda Horner, "Fernando ve Max arasında büyük bir saygı var ama çok benzer karakterlere sahipler."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Alessio Morgese

"İkisi de sıkı yarışçılar, ikisi de bu yarışı kazanmak istiyor. Eminim Fernando da bu şansı görüyor ve yarınki startın ne kadar değerli olduğunu biliyor. Bu yüzden ilk 500 metre bu yarışın kaderini belirleyecek." yanıtını verdi.

Perez'in aracındaki hasar hakkında ise Horner, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse önlem olarak tüm şasiyi değiştirmemiz gerekebilir. Aracı geri aldığımızda bu kararı vereceğiz ve bunun çok zor olduğunu düşünüyorum."

"Yarın Checo'nun hedefi puan toplamak olacak çünkü muhtemelen tek pit stop olacak ve sahip olduğu hızı kullanamayacak."

"Burası o kadar farklı bir pist, o kadar farklı bir mekan ki, burada hızınız neredeyse 2.5 saniye düşebilir. Daniel'ın burada yarım motorla yarıştığını ve yarışı kazandığını gördük, bu yüzden geçiş yapabilmeniz gerekiyor ancak araçlar artık o kadar geniş ki, bu pek mümkün olmuyor."