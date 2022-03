Horner: "Bugün Charles'ın temposuna sahip değildik"

2022 Bahreyn Grand Prix'sinin sonlarına yaklaşılırken, Max Verstappen'in yarışı en az ikinci sırada tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sergio Perez ise dördüncü sırada yer almaktaydı.

Ancak bitime iki tur kala, Horner'ın da belirttiği gibi Red Bull kabus yaşadı. İlk olarak Verstappen yavaşladı ve yakıt pompası sorunu nedeniyle yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Son turda ise benzer bir sorundan dolayı Perez'in motoru kapandı. Bu motor sorunu, arka aksın kilitlenmesine neden oldu. Arka aksın kilitlenmesinin ardından Perez'in yapabileceği pek bir şey bulunmuyordu ve Meksikalı pilot 1. virajda spin atarak yarışa veda etti.

Böylelikle Red Bull, F1'in yeni çağının ilk yarışında iki aracıyla da finişi göremedi. Bu, Red Bull'a 30 puana mâl oldu ve Ferrari'nin duble yapmasını sağladı.

Ayrıca, iki Red Bull aracının devre dışı kalmasıyla birlikte Mercedes de daha çok puan toplamış oldu.

Horner, kendileri için hayal kırıklığı yaratan bu yarış hakkında şunları söyledi: "İki araçla da yarış dışı kaldığımız son yarışı hatırlayamıyorum. Elbette bu, en kötü kabusunuzdur. Sadece Max'la değil ama son turda Checo ile de podyumu kaybetmek çok üzücü."

"Bizim için acımasız bir son oldu. İyi puanlar almak üzereydik ve hepsi son turlarda kayboldu.

Peki iki aracın da durmasına neden olan sorun neydi? Red Bull, iki aracın da yakıt pompasında benzer bir sorun olduğunu ve bu yüzden son turlarda motoru depoda kalan yakıtla besleyemediğini düşünüyor.

Konu hakkında Sky Sports'a konuşan Horner, şunları ekledi: "Araçları geri getirip, yakıt sistemini incelemeliyiz ve nelerin yanlış gittiğini anlamalıyız. Çünkü yakıt içerideydi [sadece motoru besleyemedik], bu sinir bozucu."

"Bu sorunu çözüp, gelecek hafta sonu yeniden savaşmalıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing, heads into the garage after retiring

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images