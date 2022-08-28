Horner: "Bu zafer, Red Bull'un F1'deki en büyük başarılarından birisi"

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Max Verstappen Spa'daki yarışa motor cezası nedeniyle 14. sıradan başlamak zorunda kaldı ancak yarışın ilk turlarında hızla yükselip, 17 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Sergio Perez gridde ikinci sıradaydı. O, kötü startın ardından beşinci sıraya gerilese de, karambolden faydalanıp tekrar ikinciliğe çıktı.

Meksikalı sürücü, Verstappen'e geçilse de, Carlos Sainz'ı geçti ve damalı bayrağı ikinci sırada görüp, takıma dubleyi getirdi.

Takım patronu Christian Horner yarıştan sonra Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Bu, takımın şimdiye kadar elde ettiği en büyük başarılardan birisi."

"Max'in bu yarışı kazanmasını hiç beklemiyordum, bu kadar çabuk öne geçmesini de beklemiyordum. Duble ve en hızlı tur; gün bizim için daha iyi geçemezdi."

"Aracı doğru aralığa tam olarak nasıl getireceğimizi bildiğimiz hafta sonlarından biriydi. Max de çok iyi bir performans sergiledi."

"Checo da kendisinden istenen her şeyi yaptı ve harika bir performans sergiledi. Bu bizim 2010'dan bu yana en iyi performanslarımızdan biri." dedi.

Verstappen'in performansı sorulduğunda Horner, "Max mükemmel bir sürüş çıkardı. Başlangıçta çok açgözlü davranmadı, özellikle Eau Rouge'da sabırlıydı ve sonra rakiplerini teker teker geçti. Gridde güvenli şekilde bu denli yükselmesi harika bir başarı." şeklinde cevap verdi.

Red Bull'un hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasında rahat şekilde lider olmasıyla ilgili Horner, şunları söyledi: "Bu cesaret verici ama asla çok ileriyi düşünmemek lazım."

"Şimdi sırada Zandvoort'taki bir sonraki yarış var ve ondan sonra Monza'daki yarışa gideceğiz."

"Tüm takım hem pistte hem de Milton Keynes'teki fabrikada çalışan herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bu araca sahip olmamızı ve bu sonuçları elde etmemizi sağlayan şey bu."

"Bu gerçekten de takımdaki herkese bağlı olan bir sonuç."

"Yine de Zandvoort'ta bizi farklı bir mücadele bekliyor. Orası daha çok Macaristan'a benzeyen dar ve bol virajlı bir pist."