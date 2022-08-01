Horner: "Bu zafer beklentileri fazlasıyla aşıyor"

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Sıralama turlarının son bölümünde MGU-K ile ilgili bir sorun yaşayan Max Verstappen, Macaristan'daki yarışa 10. sıradan başlamak zorunda kaldı. Fakat startta iki sıra kazanan Verstappen, yarışın ilk bölümünde iki Alpine sürücüsünü geçti ve Lewis Hamilton'ı da pitlerde geride bıraktı.

Sonrasında erken bir pit stopla Charles Leclerc'in ardına gelen ve rakibini de geride bırakıp, kariyerinin en güçlü zaferlerinden birisini aldı.

Takım patronu Christian Horner, böyle bir zaferi hiç beklemediklerini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "Hiç beklemiyorduk."

"Yarış öncesi analizimiz, her şey yolunda giderse, bu pistte beşinci ve altıncı sıraları alabileceğimizi gösteriyordu. Yani burada 10. sıradan kazanmak beklentilerimizin çok ötesine geçiyor."

"Max'in de yarışın başlarında bir debriyaj sorunu yaşadığını düşünürsek, bu galibiyetin değeri daha da artıyor. Sorun nedeniyle sıcaklık yükseliyordu ve Sainz'ın arkasında kaldı."

"Ancak debriyaj sorununu kontrol altına alındıktan ve her şeyi tekrar yoluna koyduktan sonra inanılmaz bir hız yakaladı ve stratejik olarak da doğru kararları verdik."

"Sonra Ferrari'nin bir sert lastiğe geçtiğini gördüğümde 'tamam, belki bu yarışı kazanma şansımız olabilir' diye düşündüm. O sırada tek pit stop stratejisinde olan Checo, Charles'ı zorlaması adına Max'e yol verdi."

"Max turun sonunda onu geçmişti. 360 derecelik bir spin onu Leclerc'in arkasına düşürdü ancak büyük bir hız farkı vardı. Orta ve sert lastik arasında yaklaşık yarım saniye vardı. O noktada, yağmur ihtimali de olduğu için, sonuna kadar idare etmek gerekiyordu."

"Sonuç olarak olağanüstü bir performanstı.” dedi.

Horner'a göre Verstappen, Macaristan'da Formula 1 kariyerinin en iyi yarışlarından birini çıkardı.

"Başlangıca bakın, sanırım ilk defa dikkatli davranıyordu. Orada biraz sıkışmıştı. Ancak bundan sonra hızı ve karşılaştığı sorunlarla başa çıkma şekli olağanüstüydü.”

Verstappen, sürücüler şampiyonasında Leclerc'in 80 puan önünde yer alırken, takımlar şampiyonasında ise Red Bull'un Ferrari'ye karşı 97 puanlık üstünlüğü var.

Horner, "Gayet iyi görünüyor ve yaz tatiline böyle başlamak harika."

"Fakat bu şampiyonada sprint yarışı da dahil olmak üzere daha gidilecek çok yarış var."

"Ayrıca Ferrari çok hızlı ve Mercedes dönüyor. Hiçbir şeyi hafife almıyoruz.” dedi.