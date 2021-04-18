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Horner: "Verstappen galibiyeti fazlasıyla hak etti"

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2021 Emilia Romagna Grand Prix'si galibi Red Bull'un takım patronu Christian Horner, sezona yaptıkları başlangıcın son yılların en iyisi olduğunu ve Max Verstappen'in bu zaferi hak ettiğini söyledi.

Horner: "Verstappen galibiyeti fazlasıyla hak etti"

Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen, üçüncü sıradan başladığı Emilia Romagna Grand Prix'sini birinci sırada tamamlarken, ikinci sıradan başlayan takım arkadaşı Sergio Perez, yaptığı hatadan sonra 14. sıraya gerilediği yarışı 12. sırada bitirdi.

Valtteri Bottas ve George Russell'ın kazası nedeniyle durdurulan yarış tekrar start aldıktan hemen sonra, Verstappen küçük bir hata yaptı ancak kendini hemen toparladı ve peş peşe en hızlı turları almayı başardı.

Bu hatayla ilgili yorumları sorulan Horner, ‘’Bugün Max’ın çıkardığı harika performansa bakıyorum. Herkes için zorlu koşullar vardı ve Max’ın tüm öğleden sonra boyunca bir tek küçük hatası vardı. Yani bu hak edilmiş bir galibiyet.’’ dedi.

Perez'in durumunu değerlendiren takım patronu Horner, Meksikalı pilotun birkaç hata yaptığını ve bunun onun için ''çok zor'' olduğunu dile getirdi.

‘’Bu onun için zor, çok iyi bir Cumartesi günü geçirmişti ve yarış onun lehine gitmedi. Birkaç hata yaptı, özellikle de Ferrari’nin arkasındaki spini önemli bir hataydı."

''Yani bu, onun için zor çünkü Mercedes’ten çok daha fazla puan alabilirdik ancak hızı iyiydi ve hâlâ çok uzun bir yolumuz var.’’

Horner, Perez'in hâlâ zamana ihtiyacı olduğunu, ancak Meksikalı pilotun hızını yeniden gördüklerini belirtti.

‘’Hâlâ zamana ihtiyacı var, bu alıştığından farklı bir araç. Dün, ön sıraya geçerek harika bir iş çıkardı ve pole pozisyonunu çok az farkla kaçırdı.''

''Harika yarışlar bizi bekliyor. Temiz havada, onun hızının güçlü olduğunu görebiliyoruz. Yarışın sonlarında DRS trenine girmişti  ancak bugün herkes için zorlu bir gündü.’’

Stratejilerinden de bahseden Horner, "Bir yumuşak, bir de orta hamur lastiğimiz vardı ve bir ‘Lewis sandviçi’ yapmayı umuyorduk. Max harika bir start aldı ve ilk turda cesur davrandı, sonrasında da yarışı harika şekilde lider götürdü.’' ifadelerini kullandı.

Horner, bunun Bahreyn'in intikamı olup olmadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi:  ‘’Bizim Bahreyn’de kaybettiğimiz gibi yarış kaybetmek her zaman için zordur.''

''Buraya, galibiyeti almak için geldik. İki sürücünün arasında sadece bir puan var. Şampiyonanın bitmesine hâlâ çok var ancak bu birkaç yıldır yaptığımız en iyi başlangıç oldu."

''Bu momentumla devam etmek istiyoruz. Bu, Honda için de harika, Senna’dan sonra buradaki ilk galibiyetleri.’’

Son olarak da Mercedes'in hâlâ çok hızlı olduğunu da ekledi.

‘’Bence iyi bir aracımız var. Mercedes’in hâlâ çok hızlı olduğunu görebiliyoruz. Sanıyorum ki çıkardıkları zamanlar, bizimkilerden daha iyi.’’

‘’Hamilton, DRS’ten yararlandı ancak hızı çok, çok güçlüydü. Onları baskı altında tutabilmek için çalışmaya devam etmeliyiz.''

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Editör Betim Aker

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