Horner: "Bu yılki aracın %60'ını gelecek yıla taşıyacağız"

COVID-19 pandemisi önlemleri kapsamında gelecek yıl da mevcut şasiler kullanılacak fakat takımlar başta aerodinami olmak üzere aracın çeşitli kısımlarında gelişim çalışmaları yapabilecekler.

F1, bunun için bir gelişim hakkı (jeton) sistemi getirdi. Buna göre takımlar, gelişmek istedikleri yerleri seçebiliyorlar ve buralarda gelişim yapmakta özgür oluyorlar.

Aracın daha temel parçalarını geliştirmek için iki jeton, daha küçük parçaları geliştirmek içinse bir jeton gerekiyor.

Max Verstappen son dönemde araçta sadece gelecek yıl çözülebilecek bazı zayıflıklar olduğunu itiraf etmişti.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Cuma günü verdiği demeçte bu yılki aracın %60'lık kısmının gelecek yıla taşınacağını, ama kalan %40'ın büyük oranda değişeceğini söyledi.

Horner, “Bunun RB16B olduğunu söyleyebilirim. Aracın % 60'ı RB16. Tıpkı diğer araçlarda olduğu gibi, önümüzdeki yıla büyük miktarda bileşen taşımamız gerekiyor."

"Temel olarak iyi bir araca sahibiz. Sanırım rakiplerimizle kıyaslandığında zayıf olduğumuz alanların nereler olduğunu biliyoruz, bu yüzden kış boyunca gelişimimizi bu alanlara yoğunlaştıracağız."

“Mercedes'in önümüzdeki yıl çok güçlü bir pakete sahip olacağına hiç şüphe yok. Ancak elimizden gelen en iyi işi yapmak için sahip olduğumuz tüm bilgileri, araçları ve verileri kullanıyoruz. " dedi.

Red Bull, bu yıl farklı bir konsept dense de, aerodinamik anlamda "anormalliklere" sahipti ve Horner, mekanik anlamda aynı araca sahip olsalar bile bu zorlukları ortadan kaldırabileceklerini düşünüyor.

"Şasinin çoğu aynı kalıyor, süspansiyon bileşenleri aynı kalıyor ve vites kutusunun tamamen gelecek yıla taşındığını biliyoruz."

"Temelde aracın üzerindeki kıyafet, yani aerodinamik yüzey farklı olacak."

"Tabii ki gelecek yıl bir bütçe sınırı da devreye girecek."

"Önümüzdeki yıl yeni ve farklı bir meydan okuma olacak, ama bence iyi bir aracın temeline sahip olacağız."

“Özellikle son birkaç aya bakarsak, aracın genel olarak Mercedes'e yaklaştığını görebileceğinizi düşünüyorum. Bu gerçekten cesaret verici. "