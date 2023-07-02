Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"
Red Bull takım patronu Christian Horner, her yarış doğru yaptıkları takdirde tüm yarışları kazanmalarının mümkün olduğunu düşünüyor.
Red Bull bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen dokuz yarışın hepsini kazanmayı başardı ve bunların çoğunu büyük bir farkla kazandı.
Bu galibiyetlerin yedisini Max Verstappen alırken, diğer ikisinde Sergio Perez kazandı.
Red Bull aynı zamanda sezonda gerçekleştirilen 30 yarışın 25'ini kazanarak %83'lük bir galibiyet ortalaması da yakaladı. Dolayısıyla tüm yarışları kazanma ihtimalleri mevcut.
Red Bull takım patronu Christian Horner, bu yıl tüm yarışları kazanıp kazanamayacakları sorusunu yanıtladı.
Horner, "Her Grand Prix'de sadece bir yarış kazanabiliyoruz!"
"Her Grand Prix'yi kazanabilir miyiz? Evet. Bunu yapabilir miyiz? Belki de. Kim bilir? Dayanıklılık ve hava durumu önemli faktörler. Bunun nasıl gittiğini görmek lazım."
"Önümüzdeki hafta sonu Silverstone destansı olacak. 2012 Mark Webber'den bu yana kazanamadığımız bir yarış, dolayısıyla bizim için takvimde önemli bir yer olacak." dedi.
Yarışı önemli konularından birisi de pist limitlerini aşan sürücülerin aldığı cezalardı.
Horner bu konuda şöyle diyor: "Bence buna bir göz atılması gerekiyor, çünkü bizi biraz amatörce gösteriyor."
"Bu kadar çok sürücü bu aşıyorsa, belki de gelecek yıl kerbün dışına biraz çakıl eklenebilir. Bu bölümün düzenlenmesi gerekiyor."
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