Kayıt Ol
Önceki / Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"

Red Bull takım patronu Christian Horner, her yarış doğru yaptıkları takdirde tüm yarışları kazanmalarının mümkün olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Red Bull bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen dokuz yarışın hepsini kazanmayı başardı ve bunların çoğunu büyük bir farkla kazandı.

Bu galibiyetlerin yedisini Max Verstappen alırken, diğer ikisinde Sergio Perez kazandı.

Red Bull aynı zamanda sezonda gerçekleştirilen 30 yarışın 25'ini kazanarak %83'lük bir galibiyet ortalaması da yakaladı. Dolayısıyla tüm yarışları kazanma ihtimalleri mevcut.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu yıl tüm yarışları kazanıp kazanamayacakları sorusunu yanıtladı.

Horner, "Her Grand Prix'de sadece bir yarış kazanabiliyoruz!"

"Her Grand Prix'yi kazanabilir miyiz? Evet. Bunu yapabilir miyiz? Belki de. Kim bilir? Dayanıklılık ve hava durumu önemli faktörler. Bunun nasıl gittiğini görmek lazım."

"Önümüzdeki hafta sonu Silverstone destansı olacak. 2012 Mark Webber'den bu yana kazanamadığımız bir yarış, dolayısıyla bizim için takvimde önemli bir yer olacak." dedi.

Yarışı önemli konularından birisi de pist limitlerini aşan sürücülerin aldığı cezalardı.

Horner bu konuda şöyle diyor: "Bence buna bir göz atılması gerekiyor, çünkü bizi biraz amatörce gösteriyor."

"Bu kadar çok sürücü bu aşıyorsa, belki de gelecek yıl kerbün dışına biraz çakıl eklenebilir. Bu bölümün düzenlenmesi gerekiyor."

paylaşım
yorumlar

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Formula 1
Avusturya GP

Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz" Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Vasseur: "Geliştik fakat Verstappen ile savaşmak için daha fazlasına ihtiyaç var"

Vasseur: "Geliştik fakat Verstappen ile savaşmak için daha fazlasına ihtiyaç var"

Formula 1
Avusturya GP

Vasseur: "Geliştik fakat Verstappen ile savaşmak için daha fazlasına ihtiyaç var" Vasseur: "Geliştik fakat Verstappen ile savaşmak için daha fazlasına ihtiyaç var"

Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı"

Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı"

Formula 1
Avusturya GP

Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı" Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı"

Daha fazlası
Christian Horner
Horner, Hamilton'ın önerisine katılmıyor: "Gelişim süresini kontrol etmek imkansız"

Horner, Hamilton'ın önerisine katılmıyor: "Gelişim süresini kontrol etmek imkansız"

Formula 1
Avusturya GP

Horner, Hamilton'ın önerisine katılmıyor: "Gelişim süresini kontrol etmek imkansız" Horner, Hamilton'ın önerisine katılmıyor: "Gelişim süresini kontrol etmek imkansız"

Horner: "2023 aracı sorunlu olsaydı, kısıtlamalarla berbat bir sezon geçirirdik"

Horner: "2023 aracı sorunlu olsaydı, kısıtlamalarla berbat bir sezon geçirirdik"

Formula 1
Avusturya GP

Horner: "2023 aracı sorunlu olsaydı, kısıtlamalarla berbat bir sezon geçirirdik" Horner: "2023 aracı sorunlu olsaydı, kısıtlamalarla berbat bir sezon geçirirdik"

Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor

Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor

Formula 1
Miami GP

Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen: "Bugün çok keyif aldım!"

Verstappen: "Bugün çok keyif aldım!"

Formula 1
Avusturya GP

Verstappen: "Bugün çok keyif aldım!" Verstappen: "Bugün çok keyif aldım!"

Verstappen: "İyi bir yarış oldu"

Verstappen: "İyi bir yarış oldu"

Formula 1
Avusturya GP

Verstappen: "İyi bir yarış oldu" Verstappen: "İyi bir yarış oldu"

Red Bull: "Perez'in koltuğu risk altında değil"

Red Bull: "Perez'in koltuğu risk altında değil"

Formula 1
Avusturya GP

Red Bull: "Perez'in koltuğu risk altında değil" Red Bull: "Perez'in koltuğu risk altında değil"

Son Haberler

Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu

Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu

F1 Formula 1
Avusturya GP

Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

F1 Formula 1
Avusturya GP

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor

FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor

F1 Formula 1
Avusturya GP

FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor

NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

NAS NASCAR Cup
Chicago Street Course

NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı! NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol