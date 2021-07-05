Horner: ''Bu yarışı kazanmak harika oldu''

Verstappen, pole pozisyonundan başladığı Avusturya Grand Prix'sini rahat bir şekilde kazandı ve böylece Red Bull Ring'deki iki yarışı da kazanmış oldu.

Aynı zamanda Lewis Hamilton'ın yarışı dördüncü sıralamasının ardından, ikili arasındaki puan farkı 32'ye yükselmiş oldu.

Red Bull'da Verstappen tarafında işler iyi gitse de, Sergio Perez'in yarışı aynı şekilde sorunsuz geçmedi ve Meksikalı pilot Ferrari'den Charles Leclerc'le iki kez olay yaşamasının ardından iki tane beşer saniyelik ceza aldı. Fakat Perez buna rağmen yarışı altıncı sırada tamamladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bugün Verstappen'in kendi evlerinde kazanmış olmasıyla çok mutluydu ve Hollandalı pilotun tek bir hata bile yapmadığını söyledi.

''Bu yarışı kazanabilmek harikaydı. Aynı zamanda bu pist bizim evimiz. Max inanılmaz bir sürüş çıkardı. Tek bir yanlış bile yapmadı. Yarıştaki tüm turları lider götürdü, en hızlı puanı aldı. Onun açısından çok temiz bir yarıştı.''

Lando Norris, günün hızlı isimlerinden biriydi ve ikinci sıradan başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Horner, Norris'in hızlı olduğunu ve hava koridoru yaratmamak için aracını oynattığını söyledi.

''Bence Lando, McLaren'ın aracının düzlüklerde inanılmaz olacağını biliyordu. Onun, starttan sonra üçüncü viraja girerken hava koridoru etkisini kırabilmek için biraz hareket ettiğini gördük. Bu eski bir karting hilesidir. Lando'yu arkamızda tutmak çok önemliydi çünkü McLaren bugün çok hızlıydı.''

Son olarak da önümüzdeki yarış olan Silverstone'da yapılacak Britanya Grand Prix'si hakkında konuşan Horner, Mercedes'in burada her zaman güçlü olduğunu ancak Red Bull'un momentumu koruması durumunda, korkmaları gereken bir şey olmadığını söyledi.

''Mercedes'in Silverstone'da son yedi yıldır güçlü olduğunu biliyoruz, yani orada üstünlük onların tarafında olabilir. Ayrıca biliyorsunuz ki, Lewis'i destekleyen İngiliz taraftarlar da orada olacak ve bu onun enerji deposunu doldurmaya yardımcı olabilir. Ancak, bu momentumumuzu Silverstone'a taşıyabildiğimiz takdirde, korkmamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum.''