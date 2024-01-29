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Horner: "Bu spora iki güçlü sürücüye ihtiyacınız var"

Red Bull takım patronu Christian Horner, yakın gelecekte ön tarafta tek iyi sürücüye sahip olmanın faydalı olmayacağı görüşünde.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Sergio Perez, yeni sezonda Red Bull'da yarışmaya devam edecek fakat sezon içerisinde kötü performans gösterdiği takdirde, koltuğunu başka bir isme kaptırabileceği yönünde görüşler var.

Meksikalı pilot, 2023'te beklentilerin epey altında kaldı ve neredeyse birkaç yarış hariç asla Hollandalı pilotla savaşamadı.

Fakat 2024'te farklar kapanırsa, Perez'in bu kadar geride kalmak gibi bir lüksü olmayacak çünkü durum öyleyse, Verstappen'in şampiyonluğu dahi tehlikeye girebilir.

Bunun farkında olan Red Bull patronu Horner, Formula1'in resmi internet sitesine şöyle konuştu: "Tabiri caizse lüks bir sorun yaşıyoruz ve acele etmek zorunda değiliz."

"Çok sayıda seçeneğimiz var. Bence Checo, koltuğunu sadece kendisi kaybedebilir."

"Desteklediğimiz kişi o, 2024 pilotumuz o. Eğer [bu yıl] harika bir iş çıkarırsa, onu 2025 sonuna kadar takımda tutmamak için hiçbir neden yok."

"Ancak bu tamamen 2024'te yakaladığı başarılara bağlı olacak."

"Grid birbirine yaklaştıkça, iki aracın birbirine mümkün olduğunca yakın olmasını istememiz kesinlikle kaçınılmaz."

"Checo'nun temposu özellikle pazar günleri güçlü oluyor. Sıralama turlarındaki performansı bu kış odaklanması gereken bir alan."

"Bu konuda çok bilinçli ve sıralama performansını yükseltmesi gerekiyor, ki bu kadar geriden başlamak zorunda kalmasın."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

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Kemal Şengül
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