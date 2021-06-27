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Horner: "Bu sene Mercedes'e karşı aldığımız en dominant galibiyetti"

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Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in galibiyetini "bu sezon Mercedes'e karşı aldıkları en dominant zafer" olarak nitelendirdi.

Horner: "Bu sene Mercedes'e karşı aldığımız en dominant galibiyetti"

Red Bull, kendi evinde Verstappen'le birlikte oldukça rahat bir galibiyet aldı. Horner, takımının bugünkü performansını "kusursuz" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Bence bütün takım şu anda harika bir şekilde çalışıyor. Bu yarıştaki tek sorunumuz Checo'nun yavaş pit stopuydu. Bunun haricinde takımın performansı, kusursuzdu."

"Özellikle de yarışı mükemmel şekilde kontrol eden Max'ın performansı kusursuzdu, tek pit stop onun için en hızlı stratejiydi. Onun yarışı kontrol etme şekliyle, istediği zaman arayı açmasıyla beraber bu galibiyet; bu sene Mercedes'e karşı aldığımız en dominant galibiyetti. Bu oldukça ümit verici."

Lewis Hamilton, yarışın hiçbir bölümünde Verstappen'in üzerinde baskı oluşturacak kadar ona yaklaşamadı. Horner'a Mercedes'in Hamilton'la farklı bir strateji deneyerek, Red Bull'un üzerinde baskı yaratmaya çalışmasını bekleyip beklemedikleri soruldu.

Horner, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bizim arkamızda pozisyon kaybetmeden yapabilecekleri bir pit stop vardı ve biz de bunu yapmalarını bekliyorduk. Ancak kara bulutlar geliyordu ve ne olacağını bilemiyorduk. Lewis'in ön lastiğinde kabarcıklanma başlamıştı."

"Biz, kendi yarışımıza odaklandık ve aramızdaki fark sayesinde onların yapacağı herhangi bir hamleyi karşılayabilirdik."

Verstappen, yarış içinde fren pedalında özellikle de 9 ve 10. virajlarda yaşadığı bir sorundan bahsetmişti ancak bu sorun Verstappen'i yavaşlatmaya yeterli olmadı.

Horner da bunun o kadar büyük bir sorun olmadığını söyledi ve şöyle devam etti: "Evet, bu problemi görebiliyorduk. Kerblerin üzerinde titrerken frene bastığınızda, fren pedalındaki hissiyat değişiyor. Kötü bir his olmalı ancak o kerblerden uzak durduğunda sistem bununla çok daha mutlu oldu ve Max bunu kontrol edebildi. O kadar da büyük bir olay değildi." 

Sergio Perez, ilk pit stopların ardından Valtteri Bottas'a pist üstü pozisyonunu kaybetmişti. Perez, bunun ardından iki pit stop stratejisine geçti ve yarışın geri kalanında Bottas'ı kovaladı. Meksikalı pilot, yarışı Fin pilotun sadece 0.5 sn arkasında tamamladı. Bir tur daha olsaydı Perez, belki de Bottas'ı arkasında bırakabilirdi.

Horner ise Perez'in performansı hakkında şunları söyledi: "O mükemmel bir sürüş çıkardı, onun [ilk] pit stopunun daha hızlı olmaması üzücüydü çünkü [ilk] pit stopu daha hızlı olsaydı pist üstü pozisyonunu rahatlıkla koruyabilirdi. Ancak sonrasındaki mücadelesi etkileyiciydi."

"Sanırım sol arka lastiğinde 1 ya da 2 saniye kaybettik ancak sonrasında pit stoplarda görev alan mekanikerlerimiz sakin kaldılar ve Max'a 1.85 saniyelik bir pit stop yaptılar. Baskı altında bunu yapmaları inanılmazdı."

Takımlar, haftaya tekrar Red Bull Ring'de yarışacaklar. Red Bull, bu yarışı da kazanırsa bu sezon üst üste 5. galibiyetine uzanmış olacak. Horner, bunu başarabilmek için, bu hafta çıkardıkları dersleri gelecek hafta uygulamaları gerektiklerini ifade etti.

"Adım adım ilerlememiz gerek. Bu şampiyona oldukça uzun. Bugün eğleneceğiz, bugünden dersler çıkaracağız ve öğrendiklerimizi gelecek hafta kullanmaya çalışacağız."

"Sadece bu momentumu korumalı ve bu haftadan çıkardığımız dersleri gelecek hafta uygulamalıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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