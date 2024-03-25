Horner: "Bu performansa bakarak hiç bir olasılığı göz ardı edemezsiniz"
Ferrari pilotu Carlos Sainz gelecek sezon için bir koltuk arıyor ve Avustralya'da kazanarak kendisi için mümkün olan en iyi reklamı yaptı.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme
Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull takım patronu Christian Horner, Carlos Sainz ile 2025 yılında Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak sözleşme imzalamayı reddetti.
Şu anki Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yerine geçtikten sonra gelecek sezon için boşta olan İspanyol pilot, iki hafta önce geçirdiği apandisit ameliyatının etkileriyle uğraşmasına rağmen Avustralya Grand Prix'sinde kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekti.
Sainz'ın performansı, gelecek sezon Red Bull'un ikinci koltuğu için Verstappen'in mevcut takım arkadaşı Sergio Perez ve VCARB ikilisi Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda ile aynı havuza koyuyor.
29 yaşındaki pilotun Verstappen ile olan ilişkisi, 2018'de Renault'ya geçmek üzere Red Bull'dan ayrılmasının temel nedenlerinden biriydi.
Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko verdiği bir röportajda, 2015 yılında Toro Rosso'da [şimdiki VCARB] takım arkadaşı olarak geçirdikleri yılın ardından ikili arasında zehirli bir bağ oluştuğunu söyledi.
Sainz'ın takıma geri dönüp dönemeyeceği sorusuna Horner, "Böyle bir performansa dayanarak, hiçbir olasılığı göz ardı edemezsiniz."
"Sadece acele etmek istemiyoruz. Checo [pazar günü] risk altındaydı ama sezona harika bir başlangıç yaptı, bir acelemiz yok."
"Carlos [2022 Britanya Grand Prix'sinden bu yana] Red Bull'u yenen tek pilot, bu yüzden de bizim baş düşmanımız gibi görünüyor." dedi.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ricciardo ise kendi evinde zorlu bir yarış geçirerek sezona puansız başlangıcını deva ettirirken, takım arkadaşı Tsunoda etkileyici bir yedincilik elde etti.
Avustralyalı pilotun performansını değerlendiren Horner, "Zor bir hafta sonu geçirdi,. Yarışına tam olarak bakmadım ama yarışta Yuki ile oldukça benzer bir tempoya sahip gibi görünüyordu."
"Cumartesi günü turunun iptal edilmesiyle zor bir gün geçirdi Bu yüzden ona biraz cesaret vermek istiyorum." dedi.
Ricciardo'nun motivasyona ihtiyacı olup olmadığı sorusuna Horner, "O büyük bir çocuk, kendini toparlayacaktır ama bazen F1 pilotu olmak biraz yalnızlık getirebilir. Bu yüzden biraz teşvik asla kötü bir şey değildir." dedi.
Ricciardo'nun gelecek sezon Red Bull'un ikinci koltuğuna oturması konusunda ise Horner, "Bence bunu düşünmek için henüz çok erken."
"Yuki çok hızlı bir pilot, bunu biliyoruz ama Red Bull'da sahip olabileceğimiz en iyi eşleşmeyi yapmak istiyoruz."
"Bazen havuzun dışına da bakmanız gerekir. Çok hızlı ve koltuksuz bir sürücümüz kazandı. Piyasa bazı sürücüler için oldukça değişken." dedi.
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