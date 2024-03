Horner: "Bu performansa bakarak hiç bir olasılığı göz ardı edemezsiniz"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Carlos Sainz ile 2025 yılında Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak sözleşme imzalamayı reddetti.

Şu anki Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yerine geçtikten sonra gelecek sezon için boşta olan İspanyol pilot, iki hafta önce geçirdiği apandisit ameliyatının etkileriyle uğraşmasına rağmen Avustralya Grand Prix'sinde kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekti.

Sainz'ın performansı, gelecek sezon Red Bull'un ikinci koltuğu için Verstappen'in mevcut takım arkadaşı Sergio Perez ve VCARB ikilisi Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda ile aynı havuza koyuyor.

29 yaşındaki pilotun Verstappen ile olan ilişkisi, 2018'de Renault'ya geçmek üzere Red Bull'dan ayrılmasının temel nedenlerinden biriydi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko verdiği bir röportajda, 2015 yılında Toro Rosso'da [şimdiki VCARB] takım arkadaşı olarak geçirdikleri yılın ardından ikili arasında zehirli bir bağ oluştuğunu söyledi.

Sainz'ın takıma geri dönüp dönemeyeceği sorusuna Horner, "Böyle bir performansa dayanarak, hiçbir olasılığı göz ardı edemezsiniz."

"Sadece acele etmek istemiyoruz. Checo [pazar günü] risk altındaydı ama sezona harika bir başlangıç yaptı, bir acelemiz yok."

"Carlos [2022 Britanya Grand Prix'sinden bu yana] Red Bull'u yenen tek pilot, bu yüzden de bizim baş düşmanımız gibi görünüyor." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images