Horner: "Bu Norris'in sadece ikinci galibiyeti, paniğe kapılmaya gerek yok"

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımının “bir sorunu” olduğunu bildiğini ve McLaren tehdidini savuşturmak için kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Son Dünya Şampiyonu olan Red Bull, Sürücüler Şampiyonasında 70 ve Takımlar Şampiyonasında 30 puanlık bir liderliğe sahip.

Ancak Milton Keynes takımı şu anda beş yarıştır kazanamıyor ve Max Verstappen, Lando Norris'in Hollanda Grand Prix'sini 20 saniyenin üzerinde bir farkla kazanmasının ardından takımın formunun “endişe verici” olduğunu kabul etti.

Zandvoort'taki yarış sonrası basın toplantısında konuşan Verstappen şunları söyledi: “Bu hafta sonu genel olarak kötü bir hafta sonuydu. Bu yüzden bunu anlamamız gerekiyor. Ama zaten son birkaç yarış gerçekten harika değildi. Yani bu bir anlamda zaten biraz endişe vericiydi.”

“Ama panik yapmamıza gerek olmadığını biliyoruz. Sadece durumu iyileştirmeye çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız şey de bu. Ancak F1 çok karmaşık.”

Verstappen'in panik yapmama konusundaki düşünceleri, takımının gelişmesi gerektiğini kabul eden Horner tarafından da tekrarlandı.

Horner şunları söyledi: “Bu performansa dayanarak, eğer önümüzdeki dokuz yarışta da böyle olsaydı, evet, çok ama çok zor olurdu. Ancak bu yıl dördüncü kez Max'in puan farkı azaldı. Bu Lando'nun sadece ikinci galibiyeti.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Ama performans bulmamız gerektiğini biliyoruz. Yani 78 puandaydık, şimdi 70 puan öndeyiz. Aramızdaki farkın sürekli azalmasını değil, artmasını istiyoruz.”

“Açıkçası kısa bir süre önce bir adım attılar ve burada özellikle Lando ile araçları çok etkileyiciydi. Dolayısıyla, açığımızın nerede olduğunu anlamamız ve bunu gidermemiz gerekiyor.”

Horner ayrıca McLaren'ın gelişiminin, takımının formundaki düşüşle birleştiğinde Formula 1'in doğasını ve işlerin ne kadar çabuk değişebileceğini gösterdiğini açıkladı.

Horner sözlerine şöyle devam etti: “Bu sadece işlerin çok hızlı ilerlediğini gösteriyor. Yani, yarışları 20, 25 saniye farkla kazanıyorduk ve Stefano Domenicali ilk beş yarışta bizden yavaşlamamızı istiyordu.”

“Her şey çok hızlı değişebiliyor ve bu da her şeyin tersine dönebileceği anlamına geliyor. “

“Bir sorunumuz olduğunu biliyoruz. Max'in aracın istediği tepkiyi vermediğini hissettiğini duyabiliyorsunuz. Açıkçası bunu tüm koşullarda bu lastiklerle çalışan bir düzeneğe dönüştürebilmemiz gerekiyor.”

“McLaren bunu Lando ile yaptı. Biz yapamadık ama 'Kazanamıyorsan ikinci bitir.' diyerek hasarı sınırladık.”