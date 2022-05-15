Horner: "Bu kadar rekabetçi olmamızı beklemiyordum"

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Red Bul, geçen yıl Mercedes ile çok yoğun bir şampiyonluk mücadelesine girdiği için, aracını son ana kadar geliştirmek ya da son yarışa kadar araç üzerinde çalışmak zorunda kaldı.

Buna rağmen 2022'ye çok iyi başladılar ve Ferrari ile birlikte ilk beş yarışın en hızlı iki takımından birisi oldular.

Bu yıl, 2016'dan sonra ilk kez duble yapan Red Bull, her iki şampiyonada birden Ferrari ile arayı kapatıyor.

Takım patronu Christian Horner, CNN ile yaptığı son röportajda bu kadar rekabetçi olmayı beklemediğini söyledi.

Horner, "Geçen yılki aracı geliştirmek için çok fazla çaba harcadık. Kuralar değişse bile bu riski almaya karar verdik çünkü geçen yıl kazanma fırsatımız vardı ve böyle bir fırsat olduğunda bunun için zorlamanız gerekiyor."

"Bu, geçen yılın ikinci yarısında takım üzerinde büyük bir baskı yarattı çünkü rakiplerimizi yakalamamız gerekiyordu. Şahsen sezona bu kadar rekabetçi başlamamızı beklemiyordum."

"İlk yarışta ilk çizgide olmak, ikinci yarışı kazanmak, Imola'da duble yapmak bizim için inanılmaz bir başlangıç. Bence bu, takımın çok kısa sürede mükemmel bir iş çıkarabileceğini gösteriyor."

"Ferrari ile mücadele etmek harika, Ferrari'nin rekabetçi olması Formula 1 için iyi bir haber."

"Charles Leclerc çok iyi yarışıyor ve Carlos Sainz da birinci sınıf bir pilot."

"Diğer tarafta Mercedes'in sorunlarını yakında çözeceğini de biliyoruz. Mücadelede bir takımın daha olması Formula 1 için harika."

"Tüm bu genç nesil arasında çok büyük bir rekabet var. Charles ve Max, küçüklüklerinden bu yana birbirleriyle savaşıyorlar. Bu yıl şimdiye kadar her yarışta ikisi arasında muhteşem bir savaş vardı." dedi.