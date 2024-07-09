Horner: "Britanya GP 'çok garip' bir yarıştı"

Sezon başında Red Bull'un baskın olduğu ve McLaren'ın son zamanlarda Red Bull ile mücadele edebilen bir takım haline gelmesinin ardından Mercedes'in Silverstone'da öne çıkması sürpriz oldu.

Ancak Mercedes'in zirveye çıkmasından daha şaşırtıcı olan, farklı araçların hızının yarış boyunca değişmesiydi: Mercedesi, Red Bull ve McLaren, yağmur geldiğinde ve sonra pist kuruduğunda çeşitli aşamalarda baskın oldular.

Red Bull takım patronu Christian Horner bu konuda şunları söyledi: "Çok garip bir yarış oldu."

"Mercedes daha soğuk koşullarda her zaman güçlü olmuştur, yarışta her şeyi kontrol altında tutuyor gibi görünüyorlardı."

"Lewis yağmur yağmaya başladığında adeta canlandı ve McLaren da aynı şekildeydi. Bu koşullarda Max'in de canlanmasını beklersiniz ama o noktada zorlanıyordu."

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"Daha sonra pist kurumaya başladığında hızımız geri geldi ve zaman zaman Lewis ve Lando'dan 0.6-0.7 saniye daha hızlıydık."

"Bence her şey lastiklerle ve belirli koşullarda nasıl çalıştıklarıyla ilgili."

"Farklı araçlar lastikleri farklı şekillerde çalıştırıyor. Pist ıslağa ve kuruya dönerken bunu zaten gördünüz."

Mercedes takım patronu Toto Wolff de bu konuda şunları söyledi: "Başlangıçta hızı gerçekten kontrol ediyorduk ve bu çok cesaret vericiydi."

"Sonra yağmur yağmaya başladı ve McLaren'in muazzam performansını gördük. Lastiklerinin performansı çok iyiydi."

"Sonraki koşullarda her şey yeniden bizim kontrolümüz altına girdi."

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım patronu Andrea Stella ise, Britanya GP'sinin F1'de artık kimin zirvede olduğunun değişmekte olduğunu gösterdiğini söylüyor.

"McLaren'in en iyi araca sahip olduğuna dair bir söylem var ama bence biz de sahip olduklarımızı iyi kullanıyoruz."

"Ekibimiz çok iyi çalışıyor. Antrenman seanslarına geliyoruz, araç iyi bir performans sergiliyor ve sonra hafta sonu boyunca bunun üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz."

"Ancak [Britanya GP'sinde] gördük ki, en hızlı araca sahip olmamız şart değil. Çünkü ilk stintte Mercedes önde gidiyordu!"

"Bu olumlu yönlerin bir parçası. Bence takım çok iyi çalışıyor ve ön sıralar için yarıştığınızda ve hâlâ yapacak bazı işleriniz olduğunda bu çok daha görünür hale geliyor."