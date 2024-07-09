Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Horner: "Britanya GP 'çok garip' bir yarıştı"

F1'in önde gelen takımları McLaren, Mercedes ve Red Bull, Red Bull'un 'çok garip' olarak nitelendirdiği Britanya GP'sinde 'farklı noktalarda' hızlı olduklarını kanıtladılar.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Sezon başında Red Bull'un baskın olduğu ve McLaren'ın son zamanlarda Red Bull ile mücadele edebilen bir takım haline gelmesinin ardından Mercedes'in Silverstone'da öne çıkması sürpriz oldu.

Ancak Mercedes'in zirveye çıkmasından daha şaşırtıcı olan, farklı araçların hızının yarış boyunca değişmesiydi: Mercedesi, Red Bull ve McLaren, yağmur geldiğinde ve sonra pist kuruduğunda çeşitli aşamalarda baskın oldular.

Red Bull takım patronu Christian Horner bu konuda şunları söyledi: "Çok garip bir yarış oldu."

"Mercedes daha soğuk koşullarda her zaman güçlü olmuştur, yarışta her şeyi kontrol altında tutuyor gibi görünüyorlardı."

"Lewis yağmur yağmaya başladığında adeta canlandı ve McLaren da aynı şekildeydi. Bu koşullarda Max'in de canlanmasını beklersiniz ama o noktada zorlanıyordu."

Watch: British GP Race Review - Hamilton Returns To The Top

"Daha sonra pist kurumaya başladığında hızımız geri geldi ve zaman zaman Lewis ve Lando'dan 0.6-0.7 saniye daha hızlıydık."

"Bence her şey lastiklerle ve belirli koşullarda nasıl çalıştıklarıyla ilgili."

"Farklı araçlar lastikleri farklı şekillerde çalıştırıyor. Pist ıslağa ve kuruya dönerken bunu zaten gördünüz."

Mercedes takım patronu Toto Wolff de bu konuda şunları söyledi: "Başlangıçta hızı gerçekten kontrol ediyorduk ve bu çok cesaret vericiydi."

"Sonra yağmur yağmaya başladı ve McLaren'in muazzam performansını gördük. Lastiklerinin performansı çok iyiydi."

"Sonraki koşullarda her şey yeniden bizim kontrolümüz altına girdi."

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım patronu Andrea Stella ise, Britanya GP'sinin F1'de artık kimin zirvede olduğunun değişmekte olduğunu gösterdiğini söylüyor.

"McLaren'in en iyi araca sahip olduğuna dair bir söylem var ama bence biz de sahip olduklarımızı iyi kullanıyoruz."

"Ekibimiz çok iyi çalışıyor. Antrenman seanslarına geliyoruz, araç iyi bir performans sergiliyor ve sonra hafta sonu boyunca bunun üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz."

"Ancak [Britanya GP'sinde] gördük ki, en hızlı araca sahip olmamız şart değil. Çünkü ilk stintte Mercedes önde gidiyordu!"

"Bu olumlu yönlerin bir parçası. Bence takım çok iyi çalışıyor ve ön sıralar için yarıştığınızda ve hâlâ yapacak bazı işleriniz olduğunda bu çok daha görünür hale geliyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vasseur, son zamanlardaki performansı nedeniyle Leclerc'e suç bulmuyor
Sonraki haber Hulkenberg'den Magnussen'e destek: "Takımda kalmayı hak ediyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak

Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak

Formula 1
Britanya GP
Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak
Hulkenberg: "Haas F1'in en hızlı beşinci takımı olmak için mücadele ediyor"

Hulkenberg: "Haas F1'in en hızlı beşinci takımı olmak için mücadele ediyor"

Formula 1
Britanya GP
Hulkenberg: "Haas F1'in en hızlı beşinci takımı olmak için mücadele ediyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak

Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak

F1 Formula 1
Britanya GP
Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak
Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak

Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak

F1 Formula 1
Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak
Marquez: "Şampiyonada üçüncü sırada kalmak kolay olmayacak"

Marquez: "Şampiyonada üçüncü sırada kalmak kolay olmayacak"

MGP MotoGP
Marquez: "Şampiyonada üçüncü sırada kalmak kolay olmayacak"
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

F1 Formula 1
Britanya GP
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye