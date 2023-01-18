Horner, Brezilya'da yaşanan olayı çok da önemsemiyor
2022 sezonunu değerlendiren Red Bull patronu Christian Horner, Brezilya'da yaşanan şeyin inanılmaz bir yılda yaşanmış küçük bir aksilik olduğu görüşünde.
Red Bull, 2022'de Formula 1'in öne çıkan takımıydı ve yıl boyunca yapılan 22 Grand Prix'nin 17'sini kazanmayı başardı.
Bunların 15'ini kazanan Max Verstappen, ikinci dünya şampiyonluğuna giden yolda bir sezonda en çok galibiyet olan pilot rekorunu kırdı ve Red Bull da 2013'ten bu yana ilk takımlar şampiyonluğunu kazandı.
Yine de istatistiklerin gösterdiği kadar sorunsuz bir yıl olmadı; Red Bull 2021 bütçe sınırını küçük çapta ihlal etmesinin sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Bundan ötürü de 7 milyon dolar para cezası ve %10 rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması aldılar.
Ardından Brezilya'da Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'e yer vermeyi reddetmesi, ikili arasındaki iplerin gerilmesine, belki de bir daha hiç düzelmeyecek kadar zarar görmesine yol açtı.
Ancak Horner bu olayın sezonlarına çok az zarar verdiğine inanıyor.
Christian Horner, Red Bull Racing team principal
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Horner GPFans'a verdiği demeçte, "Bana sorarsanız inanılmaz bir yıl oldu. Brezilya, benim görebildiğim kadarıyla sadece bir aksilikti."
"Çünkü sezona bir bütün olarak baktığınızda, bunun son 40 yılın en büyük yönetmelik değişikliği olduğunu ve iki sürücü ve iki takım arasında muhtemelen son 40 yılda gördüğümüz en büyük mücadelenin hemen ardından geldiğini görürsünüz."
"Dolayısıyla takımın yeni düzenlemelere uyum sağlama şekli harikaydı. İlk yarışta iki araçla yarış dışı kalmamıza rağmen rekabetçiydik."
"O noktadan sonra biraz ivme kazanmayı başardık, Suudi Arabistan'daki ikinci yarışı kazandık ve devam ettik."
"Ferrari'ye büyük bir fark atma ve rahatlama fırsatı vermedik."
"17 yarış kazandığımızı, iki sprint zaferi elde ettiğimizi, beş kez duble yaptığımızı, Sürücüler Şampiyonluğunu koruduğumuzu ve sekiz yıl aradan sonra takımlar şampiyonluğunu kazandığımızı düşünürseniz, inanılmaz bir yıl oldu." dedi.
Alakalı video
Magnussen: "Haas artık daha da iyi olabilir"
Shovlin: "Lewis son dönemde mühendislik alanında çok aktif çalışmakta"
Son Haberler
F1'deki takım patronluğu rolü, nasıl bir değişimden geçiyor?
F1'de takım patronu rolü hızla değişiyor. Eskiden yönetim geçmişi bulunan isimler bu rolde çalışırlardı ve direkt olarak takım sahiplerine rapor verirlerdi. Ancak artık mühendis olarak görev yapmış isimler takım patronu oluyorlar ve takım yapısında eklenen "CEO" tanımı ile birlikte takım patronlarının sorumlulukları giderek azalıyor. Gelin, F1'de takım patronu kültürünün nasıl değiştiğine bakalım.
Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"
Eski Formula 1 pilotu Christijan Albers, Ferrari'nin 2022 sezonunun sonunda Mattia Binotto ile yollarını ayırma kararını 'anlaşılmaz' olarak nitelendirdi.
Chadwick, 2023'te Williams F1 akademisinde kalacak
Üç kez W Serisi şampiyonu Jamie Chadwick, "Formula 1 hayalini canlı tutmak" için 2023 yılında da Williams akademisinin bir parçası olmaya devam edecek.
Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, geçmişte birçok takımın bütçe sınırı yokken dahi sınırlı miktarda harcama yapabildiğini, dolayısıyla şikayetlere pek de sıcak bakmadığını söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.