Horner, Brezilya'da yaşanan olayı çok da önemsemiyor

Haberi dinle

Red Bull, 2022'de Formula 1'in öne çıkan takımıydı ve yıl boyunca yapılan 22 Grand Prix'nin 17'sini kazanmayı başardı.

Bunların 15'ini kazanan Max Verstappen, ikinci dünya şampiyonluğuna giden yolda bir sezonda en çok galibiyet olan pilot rekorunu kırdı ve Red Bull da 2013'ten bu yana ilk takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Yine de istatistiklerin gösterdiği kadar sorunsuz bir yıl olmadı; Red Bull 2021 bütçe sınırını küçük çapta ihlal etmesinin sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Bundan ötürü de 7 milyon dolar para cezası ve %10 rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması aldılar.

Ardından Brezilya'da Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'e yer vermeyi reddetmesi, ikili arasındaki iplerin gerilmesine, belki de bir daha hiç düzelmeyecek kadar zarar görmesine yol açtı.

Ancak Horner bu olayın sezonlarına çok az zarar verdiğine inanıyor.

Christian Horner, Red Bull Racing team principal Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner GPFans'a verdiği demeçte, "Bana sorarsanız inanılmaz bir yıl oldu. Brezilya, benim görebildiğim kadarıyla sadece bir aksilikti."

"Çünkü sezona bir bütün olarak baktığınızda, bunun son 40 yılın en büyük yönetmelik değişikliği olduğunu ve iki sürücü ve iki takım arasında muhtemelen son 40 yılda gördüğümüz en büyük mücadelenin hemen ardından geldiğini görürsünüz."

"Dolayısıyla takımın yeni düzenlemelere uyum sağlama şekli harikaydı. İlk yarışta iki araçla yarış dışı kalmamıza rağmen rekabetçiydik."

"O noktadan sonra biraz ivme kazanmayı başardık, Suudi Arabistan'daki ikinci yarışı kazandık ve devam ettik."

"Ferrari'ye büyük bir fark atma ve rahatlama fırsatı vermedik."

"17 yarış kazandığımızı, iki sprint zaferi elde ettiğimizi, beş kez duble yaptığımızı, Sürücüler Şampiyonluğunu koruduğumuzu ve sekiz yıl aradan sonra takımlar şampiyonluğunu kazandığımızı düşünürseniz, inanılmaz bir yıl oldu." dedi.