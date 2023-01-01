Horner, Brezilya GP'de olanları "özel olarak görüştüğü için" mutlu

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Sezon sonunda sürücüler ve takımlar şampiyonasını açık farkla kazanmasına rağmen, Red Bull için sorunsuz bir yıl değildi.

Sezon başında yaşanan bir dizi dayanıklılık sorunu başlangıçta en büyük tartışma konusuydu. Sonrasında işler düzeldi ancak önce bütçe sınırını aştıkları yönündeki bilgiler, sonra bunun doğrulanması, takımı zor bir duruma soktu.

Ayrıca Brezilya'da Max Verstappen ve Sergio Perez arasında gerginlik yaşandı. Özellikle 2021 Abu Dhabi GP'sindeki muhteşem işbirliğinin ardından, böyle bir şeyin yaşanması beklenmiyordu.

Bazıları bunun Monako'da başlayan bir gerginlik olduğunu ve tüm yıl boyunca devam ettiğini öne sürüyorlar.

Takım, Brezilya GP sonrası iki pilotla özel bir görüşme yaptı ve mevcut duruma son noktayı koydu. Ancak toplantının detayları halka açıklanmadı.

Avustralyalı web sitesi Speedcafe'ye konuşan Red Bull patronu Christian Horner, "Sürücülerin bazı şeyleri kendi aralarında özel olarak tartışma hakkına sahip olduklarını düşünüyorum."

"Her konuşmanın medyada yer alması gerekmiyor."

"Sürücüler Brezilya'daki yarışın ardından hoş bir sohbet gerçekleştirdiler. Aralarındaki durum tamamen normalleşti ve bu durumu Abu Dhabi GP'deki yarışta net şekilde görebiliyordunuz."

"Onlar Red Bull için harika bir ikili."

"Son iki sezonda elde ettikleri şeyler sayesinde bul dokuz yıl sonra ilk takımlar şampiyonluğunu elde ettik."

"Her ikisi de olağanüstü bir performans sergiledi ve eminim şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de aynı performansı göstermeye devam edecekler." dedi.