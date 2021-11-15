Horner: "Brezilya GP bizim için hasar sınırlamaydı"

Meksika'daki yarışta Red Bull'un epey gerisinde kalan Mercedes, Brezilya'da güçlü bir geri dönüşe imza attı ve Lewis Hamilton, yeni motorla birlikte sıralama turlarında 0.4 saniye farkla ilk sırayı aldı.

En geriden başladığı sprint yarışını beşinci bitiren İngiliz pilot, yarışta 10. başlayıp zafere ulaştı ve unutulmaz bir zafer elde etti.

Red Bull ise hafta sonu boyunca Mercedes'le aynı tempoyu tutturamayınca, yarıştan 2. ve 4. sıralarla ayrılmak zorunda kaldı.

Yarışın ardından konuşan Horner, pazar günkü yarışı bir tür "hasar sınırlama" olarak gördüklerini dile getirdi.

Horner, "Bugün ikinci ve dördüncü olup, en hızlı tur puanını almak bizim için bir tur hasar sınırlaması oldu."

"Sürücüler şampiyonasında Lewis 25 puan alırken, biz de bu hafta sonu Max'le 20 puan almayı başardık. Elimizden geldiğince iyi bir savunma yaptık. Max da elinden gelenin en iyisini yaptı ve sıkı şekilde mücadele etti."

"Checo, Lewis'in ilk atak denemesinden sonra yerini geri alarak harika bir geri dönüş yaptı, böylece Lewis'in kendisini geçebilmesi için ikinci bir hamle yapması gerekti."

"Fakat Mercedes, cuma gününden itibaren gerçekten çok hızlıydı. Bu yüzden bugün ortaya koydukları performans, bugün bizim için pek fazla sürpriz olmadı."

"Çok iyi bir iş çıkardılar ve Lewis, bugün harika bir çıkardı. Onlara tebrikler."

"Bu hafta yapılacak bazı işlerimiz var, bunu gördük."

"Önümüzde katılmamız gereken çok yarış var. Bu yüzden kendimizi toparlayıp, Doha'da mücadeleye geri döneceğiz." dedi.