Horner: "Böyle giderse yedi takım, bütçe sınırına uymak için son dört yarışı kaçıracak"

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Geçen sezon 145 milyon dolar olan bütçe sınırı bu yıl 140 milyon dolara düşürülmüştü ve artan maliyetler göz önüne alındığında takımlar bu sınıra uymakta zorlanıyor.

Şu anda dünyanın neredeyse tamamında enflasyon sorunları var ve taşıma giderleri artmış durumda. Son bir yıllık süreçte taşıma maliyeti neredeyse dört katına çıktı.

Ayrıca üretim maliyetleri de arttı ve tüm bunlar, bütçe sınırı uygulanırken hesaba katılan şeyler değildi.

Christian Horner, eğer bütçe sınırı bir şekilde artırılmazsa, 10 takımdan en az yedisinin son dört yarışı kaçıracağını aksi takdirde bütçe sınırını aşacağını iddia etti.

BBC'ye konuşan Horner, "Takımlardan yedisi muhtemelen bütçe sınırına uymak için son dört yarışı kaçırmak zorunda kalacak."

"Bu, sadece büyük takımları etkileyen bir durum değil. Gridin ortasındaki takımlar bile gerçekten enflasyon sorunlarıyla boğuşuyorlar."

"FIA'nın bu sorunu çözmesi gerekiyor ve bu konuyla ciddi şekilde ilgilendiklerini biliyorum."

"Enerji faturaları, yaşam maliyetleri ve diğer tüm giderler katlanarak artıyor ve F1 de bunlardan muaf değil. Taşıma maliyeti dört katına çıktı ve bu, asla kontrol edemeyeceğimiz bir şey." dedi.

Horner'ı destekleyen takımlar arasında Ferrari, Mercedes ve sezon başında bütçe sınırının artmaması için yoğun çaba gösteren fakat fikir değiştiren McLaren da var.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Alfa Romeo, Alpine, Haas ve Williams'ın tamamı, F1 Komisyonu toplantısında bütçe sınırının enflasyona göre düzenlenmesi yönündeki fikre karşı çıktılar.

Alpine patronu Otmar Szafnauer, bu konuda şöyle diyor: "Bütçemizi çok erken bir noktada belirledik ve o noktada enflasyonun bir kısmını zaten bekliyorduk. Enflasyon öylece ortaya çıkmadı. Biz yapabiliyorsak diğerleri de yapabilirdi. Bu açıdan bütçe sınırının artırılmasını desteklemiyorum."

"Evet ulaşım masrafları 2.5 ya da 3.5 milyon dolar yükselmişse ve aracın gelişimi için 20 milyon bütçeniz varsa, sınırı aşmamak için onu 17 milyona indirebilir ve sınırda kalabilirsiniz değil mi?"

"Bunu yaparak aracı geliştirme kaynaklarınızı sınırlamış olursunuz. Fakat paranız olduğunda bütçe sınırını artırmak ve gelişim bütçesini aynı tutmak için FIA'ya lobi yapmak daha kolay geliyor."

Aston Martin, enflasyona paralel bir atışı destekliyor ancak bunun ötesine ihtiyaç olmadığına inanıyor.

Daha küçük takımların bazılarının yıllık bütçesi, zaten sınırın altında ve olası bir artışın, FIA/F1 tarafından getirilen kural değişikliklerinin amacına aykırı olacağını düşünüyorlar.

İşin zorlu tarafı, gelecek yıl bütçe sınırı 135 milyon dolara düşürülecek.

Pandemiden önce sınır, 2021 için 175 milyon dolar olarak belirlenmişti. Ancak büyük takımlar COVID-19'un etkileri nedeniyle 145 milyon dolara inilmesini kabul etti.

Büyük takımlar, hava taşımacılığı maliyetinin bu yıl %50 oranında arttığını söylüyorlar. İddiaya göre durum oldukça ciddi ve sınır artırılmazsa yarışlara katılmama ile yüzlerce insanı işten çıkarma arasında seçim yapmaları gerekecek.

Ayrıca gridin çoğunluğu bu yıl bütçe sınırını aşarsa, bütçe sınırının geçerliliği de risk altında olacak.

Sınır aşıldığı takdirde ne gibi bir yaptırım olacağı bilinmiyor ancak ihlal ciddi ise o takım şampiyonadan diskalifiye bile edilebilir.