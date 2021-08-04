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Horner: ''Bottas'ın Spa için aldığı gerçek bir ceza değil''

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Christian Horner, Mercedes'in Macaristan'da Valtteri Bottas'ın iki Red Bull'u yarış dışı kalmasına neden açan kazayı yapmasıyla ''harika bir strateji'' kullandıklarını söyledi.

Horner: ''Bottas'ın Spa için aldığı gerçek bir ceza değil''

Bottas, Macaristan Grand Prix'sinin ilk turunda nemli pistte sürüş yaparken yanlış bir frenleme noktası seçerek Lando Norris'in aracına girdi.

Bu da Norris'in Max Verstappen'in aracına çarpmasına neden oldu, Bottas bu sırada Red Bull'un diğer sürücüsü Sergio Perez'e de çarptı.

Perez, Norris ve Bottas yarış dışı kalırken, Verstappen hasarlı Red Bull'uyla yarışa devam etti.

Auto Bild'e konuşan Horner şu ifadeleri kullandı: ''Mercedes'ten harika bir stratejiydi.''

''Valtteri iki aracımızı da yarış dışı bırakarak harika bir iş yaptı.''

Ancak yarıştan sonra konuşan Horner, hakemlerin Bottas'a karşı verdiği beş sıra grid cezasının Belçika Grand Prix'sine çok hafif kalacağını düşündüğünü açıkladı.

Red Bull takım patronu bu farkın iki turda kapanabileceğini düşündüğünü belirtti.

''Valtteri bir sonraki yarış için ceza aldı ancak bu Spa'daki iki turda halledilebilir.''

''Bu gerçek bir ceza değil.''

Verstappen'in aracı, Britanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazanın ardından 1.8 milyon dolarlık hasar almıştı ve Horner, Budapeşte'deki yarışta aldıkları hasardan da bahsetti.

''Grid cezası bize verilen hasarı karşılamıyor. Özellikle de bütçe kısıtlamasını göz önünde bulundurarak bakarsanız. Çok büyük bir etkisi oldu ve masraflar ise fazla.''

Avusturyalı takım Verstappen'in güç ünitesini Macaristan'daki sıralama turlarından sonra değiştirmişti ve Horner, Meksikalı sürücülerinin de güç ünitesinin kullanılamaz halde olduğunu açıkladı.

''Yapılan ilk incelemeler Perez'in de motorunun artık çalışabilir olmadığı yönünde.''

''Bu çok hüsrana uğratıcı bir durum, aynı zamanda Honda için de. Çünkü bu dayanıklılık sorunu değil ancak kazalardan dolayı oluşan bir durum.''

Aynı zamanda Red Bull geçtiğimiz Pazarki yarışan sonra iki şampiyonadaki liderliğini de kaybetmiş oldu.

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