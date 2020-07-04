Horner: "Bottas'ı geçebiliriz, Hamilton'ı geçmek kolay olmayacak"

Red Bull, Avusturya'daki üçüncü antrenman seansında tempo yükseltti ve Max Verstappen üçüncü olurken, altıncı sırada kendisine yer buldu.

Yine de Verstappen 0.2 saniye yavaş kaldı ve pole pozisyonu için favori görünmüyor.

Ancak Christian Horner, hafta sonuyla ilgili olumlu açıklamalarda bulundu.

Seansın ardından Sky Sports'a konuşan Horner: "Cuma gününe göre ilerleme kaydetmeyi başardık, bugünkü pozisyonlarımız aracın hızını daha iyi yansıtıyor. Mercedes çok hızlı ve birkaç viraj üzerinde çalışmak zorundayız. Mercedes'in temposunda gidebiliriz, ancak yedinci ve dokuzuncu virajlarda özellikle Lewis çok hızlı ve zaman kazanmak için bunlara odaklanmamız gerekiyor."

"Mercedes sürücülerinden birini geçme fırsatımız var, ancak her ikisinin de önünde olmak zorlu bir mücadele olacak. Araçla ilerleme kaydettik ve yeni parçalar hakkında bilgi topluyoruz. Yedinci ve son iki virajda daha iyisini yapabilirsek ve bence Mercedes'e yaklaşacağız."

"Alexander Albon da yavaş yavaş gelişiyor ve bu seans onun için dünden daha iyiydi. Yavaş virajlarda Max'in biraz gerisinde kalıyor. Hızlı bölümlerde ise Max'in temposunda ilerliyor. Max'in çok hızlı olduğu yavaş virajlarda, özellikle de bu pistte zaman kaybediyor."

"Yarınki tahminler daha sıcak bir hava olacağını ortaya koyuyor ve takımların hangi stratejiyi seçeceği merak konusu. Rakip takımlar orta lastiklerde son bölüme kalabilecek kadar hızlı m? Strateji açısından her şey çok ilginç olacak. Mercedes'in orta hamurla Q2'yi tamamlaması, Racing Point ve Ferrari'ye göre daha kolay görünüyor."