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Horner: "Bizim ortaklığımız pembe Mercedes gibi olmayacak"

Rakipleri, Red Bull ve gelecek sezon ismi değişecek olan AlphaTauri'nin gelecek sezon işbirliğini güçlendirmesine tepkili. Christian Horner ise, onlara Red Bull'un piste hiçbir zaman pembe bir Mercedes çıkarmadığını hatırlattı.

Editör Burak Yasul
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Gelecek sezon, AlphaTauri'nin yeniden markalaşmasının bir parçası olarak, Red Bull'un Formula 1 otomobilinden de daha fazla ilham alacaklar.

Avusturya'nın Kleine Zeitung gazetesine açıklama yapan Helmut Marko, "Yönelim açık, yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde Red Bull Racing'i temel alıyoruz."

McLaren takım patronu Andrea Stella, AlphaTauri'nin sezon sonundaki kazanımlarında rol oynamış olabileceğini ima ederek iki takım arasındaki sinerjiden endişeli.

Stella, "Şu anda yavaş virajların yıldızı onlar." dedi.

Abu Dabi'deki F1 Komisyonu toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyordu ancak Horner bu konunun hiç gündeme gelmediğini söyledi.

İngiliz takım patronu, Red Bull ile AlphaTauri arasındaki işbirliğini savunmaya devam etti. 2020 gridinde yer alan "pembe Mercedes'in" aksine her şeyin kurallara uygun olduğunu açıkça belirtti.

Horner, "Abu Dabi'deki komisyonda tartışılmadı. Ama, yani... pembe bir Mercedes'ten çok uzaktayız."

"Yönetmeliklerde açıkça listelenen ve tedarik etmenize izin verilen bazı aktarılabilir bileşenler var. Diğerleri de bu parçaları alıyorlar."

"Otomobile baktığınızda, onların otomobili ile Red Bull Racing otomobili arasında oldukça temel farklar var. Ve muhtemelen gridde AlphaTauri'ye konsept olarak çok daha yakın olan başka otomobiller de var."

"Sadece bir Aston Martin'e hatta bir McLaren'e bakmanız yeterli. McLaren'in arka süspansiyonuna bakarsanız, konsept olarak bizimkine çok yakın olduğunu görürsünüz." dedi.

Horner, AlphaTauri'nin Red Bull ile olan ilişkisinin Ferrari ve Mercedes'in müşteri takımlarıyla olan ilişkisine benzeyeceğini de sözlerine ekledi.

Yeni[AlphaTauri] takıma izin verilen parçaları tedarik ettikten sonra, McLaren'in bu yıl şampiyonanın ikinci yarısında Mercedes'i geride bırakırken yaptığı gibi düzenlemeler dahilinde çalışmasını sağlamak AlphaTauri'ye bağlı olacak.

Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Perez, Racing Point RP20

Horner, "Elbette, Ferrari ve Mercedes'in iki takımına vites kutusu, süspansiyon ve simülasyon, bir rüzgar tüneli tedarik etmesinde olduğu gibi bizim de tedarik edebileceğimiz bazı bileşenler var."

"Ve tabii ki şirketler arasındaki ilişki de aynı. Daha sonra bu otomobilleri nasıl kullanacakları onlara bağlı."

"McLaren'in yılın ikinci yarısında bu otomobili bazı açılardan tedarikçilerinden daha iyi kullandığını görebilirsiniz."

"Dolayısıyla, yönetmelikler kapsamında kendilerine izin verilenleri nasıl kullandıkları gerçekten onlara bağlı."

Gelecek sezon AlphaTauri isim değiştirecek, takımın yeni bir isim sponsoru lehine değişiklik yapılmadan önce bu isim altında bu yıl sadece bir gün daha piste çıkacak.

Biri takım adından önce, diğerinin ise sonra olmak üzere iki isim sponsoru olabileceği öne sürüldü.

Takım ismi olarak, Horner'ın onaylamayı ya da reddetmeyi reddettiği 'Racing Bulls' bir olasılık olarak lanse ediliyor.

Horner, "AlphaTauri'nin istediği isim değişikliğini duyurmak kendilerine düşecek."

"İsimlendirme ve benzeri konularda pek çok spekülasyon var. Ve elbette, şirket isimleriniz var, ortaklara da öncelik veren katılımcı isimleriniz var."

"Eminim zamanlama doğru olduğunda gelecek yıl için yeni markalarının ne olacağını açıklayacaklar."

"Franz'ın dönemi sona ererken, Peter ya da Laurent Mekies'in takım için ileriye dönük iddialı planları olduğu açık. Bu yüzden doğru zamanda, adı ne olacaksa onu açıklayacaklarından eminim." dedi.

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