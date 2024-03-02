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Formula 1 Bahreyn GP

Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'den duble yaparak ayrılan Red Bull'un takım patronu Christian Horner, kış döneminde sıkı çalışmasalardı bu başarıyı elde edemeyeceklerini söyledi.

Burak Yasul
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull 2024 Formula 1 sezonuna duble ile başladı.

Verstappen ilk sırada başladığı yarışı baştan sona lider geçerek tamamlarken Perez yarışa 5. sırada başladı ve 11. turda ikinci sıraya yerleşerek daha sonra ikinciliği başkasına bırakmadı ve takımının duble yapmasına yardımcı oldu.

Şubat ayını çalkantılı bir şekilde geçiren takın patronu Horner, kendileri açışından sorunsuz geçen yarışın ardından mükemmel bir başlangıç yaptıklarını ve kışın araç üzerinde çalışan herkese başardıklarından dolayı teşekkür etti.

Horner, "Mükemmel bir başlangıç ve çok baskın bir yarış. Milton Keynes'te kış boyunca çok sıkı çalışan tüm kadın ve erkeklere çok teşekkür ediyorum."

"Bu, perde arkasında devam eden tüm o sıkı çalışmanın bir kanıtı."

"Bugün ikide iki yapmak ve maksimum puan almak harika bir takım performansı."

"Bu aracın agresif bir devrim olduğunu görebilirsiniz. Tüm ekip harika bir iş çıkardı."

"Hiç rehavete kapılmadılar. Zorladılar ve sınırları zorladılar."

"Araçta pek çok yenilikçi fikir olduğunu görebilirsiniz. Bu güçlü bir evrim." dedi.

Pist dışında kenetlenmiş bir takım olduklarını söyleyen Horner, "Biz çok güçlü bir takımız."

"Arkamızda muazzam bir destek, muazzam ortaklar ve büyük hissedarlar var."

"Birlik olmadan böyle bir sonuca ulaşamazsınız." dedi.

So olarakta önümzdeki hafta takımının başında olup olmayacağı sorulan Horner, "Aksi takdirde burada olmazdım." yanıtını verdi.

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