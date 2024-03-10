Horner: "Birisi ayrılmak istiyorsa, önünde durmayız"

Red Bull, geçtiğimiz haftalarda Christian Horner'a yönelik başlatılan soruşturmanın ardından İngiliz patronun "aklandığını" açıklamıştı.

Ancak yaşananlar, Horner, Jos Verstappen ve Helmut Marko'nun dahil olduğu bir "güç çatışmasına" yol açtı.

Marko'nun yeni bir soruşturmaya tabi tutulması ve Suudi Arabistan'da olmayabileceğini söylemesi, Max Vertappen tarafından öfkeyle karşılandı.

Verstappen, eğer Marko giderse kendisinin de takımdan ayrılabileceğini ima etti.

Hollandalı pilotun Bahreyn'de Horner'a yönelik benzer bir savunma yapmadığı göz önüne alındığında, Verstappen ve Horner'ın arasının iyi olmadığı söyleniyor.

Horner, bu konuda şöyle dedi: "Max ile aramız kesinlikle iyi."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Takım içinde iyi çalışıyor, gerginlik yok, baskı yok."

"Takımdaki herkesle ne kadar rahat olduğunu görebiliyorsunuz ve bu durum pistteki performansına da yansıyor."

"Dolayısıyla Max'le ilgili herhangi bir sorun görmüyoruz."

Yine de Verstappen'in 2028 sonunda biten kontratını erkenden fesh etme ihtimaliyle ilgili Horner, "Hayattaki her şey gibi, sırf bir kağıt parçası yüzünden birini bir yerde olmaya zorlayamazsınız."

"Eğer birisi bu takımda olmak istemiyorsa, o zaman biz de kimseyi kendi isteği dışında burada olmaya zorlamayacağız. Bu kişinin bir yarışçı, bir tasarımcı ya da yönetimden biri olması önemli değil."

"Böyle bir ekipte yer almak bağlılık ve tutku gerektirir. Max'te de bu var, bunu gördük - 18 yaşından beri burada."

"Onun bağlılığından ve tutkusundan hiç şüphem yok.” dedi.