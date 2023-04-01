Horner: "Birbirlerine meydan okuyacak iki pilot istiyoruz"

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Perşembe günü Perez, Red Bull'da başarılı olmak için artık eşit fırsata sahip olduğunu ve takım tarafından desteklendiğini hissettiğini vurguladı.

Ancak takıma gelmeden önce Red Bull'un 'sadece mecbur oldukları için iki araçla yarıştıklarını' da sözlerine ekledi.

Meksikalı pilotun bu sözlerinden, kendisinden önceki Daniil Kvyat, Pierre Gasly ve Alex Albon'un, şu anda Verstappen'in takım arkadaşı olarak sahip olduğu desteğe sahip olmadıkları anlaşılıyor.

Ancak Horner hiçbir zaman bir pilotu diğerine tercih etmediklerinde ısrar etti.

Motorsport.com tarafından Perez'in yorumları sorulduğunda Horner, "Bunu söylediğini ilk kez duyuyorum."

"2005 yılında bu spora girdiğimizden beri her zaman iki araç kullandık. Ve her zaman olabileceğimiz en iyi iki pilota sahip olmak istiyoruz ve bence Checo'nun şu anda kesinlikle iyi bir iş çıkardığını görmek harika."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"COVID sezonunun ardından 2021'de takıma geldi ve o araçla sorun yaşadı. Geçen yıl ise araçta kesinlikle daha rahattı ve 17 zaferimizden ikisini elde etti."

"Bu yıl da iyi bir başlangıç yaptı. Ancak sezonun henüz üçüncü yarışındayız ve önümüzde çok uzun bir yol var."

"Takım olarak her zaman her iki pilotumuza da elimizden gelen en iyi fırsatı ve en iyi ekipmanı sunmaya çalıştık, bundan sonrası pistte ne yapacaklarına bağlı."

"Bu ister Max ve Checo, ister Daniel [Ricciardo] ve Max, ister Daniel ve Seb [Vettel], ister Mark [Webber] ve Seb olsun, hatta David Coulthard ve Mark Webber'e bile geri dönebiliriz."

"Her zaman bu şekilde ilerledik ancak günün sonunda önemli olan pistte ne yaptıklarıdır." dedi.

Ayrıca Horner, Perez'i 2023 sezonuna yaptığı güçlü başlangıç için övdü: "Geçen yıl harika yarışlar çıkardı. Geçen sezon Checo için olağanüstü bir zafer olan Singapur'u düşünmeniz yeterli."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Ancak bu yıl ilk iki yarışta da harika bir iş çıkardı, kendine güveni çok yüksek ve bizim istediğimiz de tam olarak bu. Birbirlerini zorlayacak ve birbirlerine meydan okuyacak iki pilot istiyoruz."

Horner, Verstappen ve Perez'in şampiyonada rakip olmaları halinde aralarında bir gerginlik yaşanabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

Horner, "Bunun için hiçbir neden yok."

"İkisi de oldukça rekabetçi ve günün sonunda ikisi de yarış pilotu, ancak önceliğimiz her zaman 'takım olmak.'"

"Sezon ilerledikçe rüzgar tüneli süresi açısından diğer takımların sahip olduğu geliştirme kapasitesine sahip olmayacağımızı biliyoruz."

"Dolayısıyla bizim için olabildiğince çok puan toplamak son derece önemli, çünkü diğerlerinin sezonun ikinci yarısında bize yetişeceğini biliyoruz." dedi.